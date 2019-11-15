В России плюнули на санкционные продукты

Россияне признали, что отечественные продукты по качеству ничем не уступают запрещенным зарубежным. Так считают большинство опрошенных жителей страны.

Роскачество провело масштабное исследование и выяснило, что продукты российского производства весьма ценятся среди потребителей. По мнению россиян, отечественная пища ничем не хуже санкционной, а в некоторых аспектах даже лучше.

"76% россиян считают, что отечественные продукты ничем не уступают зарубежным, ввоз которых запрещен в связи с введением санкций", – передает слова представителя Роскачества телеканал "360". Как показал опрос, 26% уверены, что российские продукты даже лучше импортных.

Впрочем, нашлись и несогласные с их мнением. Их всего 12%, однако они выразили свою точку зрения. По мнению некоторых респондентов, качество российской продукции оставляет желать лучшего. По большей части народ приводил в пример некачественную молочку на прилавках магазинов.

Кроме того, россияне жаловались на мясо и птицу. По мнению опрошенных, зачастую продавцы выкладывают несвежие продукты или товар лежит на витрине так долго, что успевает испортиться. Далее в пример была приведена рыба, а после нее респонденты отметили ненадлежащее качество фруктов, овощей и хлебобулочных изделий.