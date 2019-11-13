Стало известно о гнусной выходке сестер Хачатурян

Адвокат Юлия Нитченко раскрыла подробности отношений в семье девушек. Оказывается, сестры Хачатурян мстили отцу за издевательства.

Юрист сообщила, что однажды они накормили Михаила Хачатуряна собачьей едой. Кроме того, девушки всячески высмеивали своего родителям.

В распоряжение СМИ оказалась распечатка общения в Крестины Хачатурян с подругой в Сети. Выяснилось, что как то раз сестры решили поиздеваться над отцом, добавив в еду собачий корм. Мужчина обмана не заметил, что очень рассмешило девочек.

Об этом Крестина рассказала подруге, которая теперь проходит в качестве свидетельницы. "Они высмеивали моральные моменты", – цитирует Юлию Нитченко "Царьград".

Напомним, в 2018 году Михаил Хачатурян был убит своими дочерьми. Обвиняемыми в совершении преступления являются три его наследницы. Сестры Хачатурян рассказали, что постоянно подвергались издевательствам со стороны отца.

Как писали "Дни.ру", отец сестер Хачатурян регулярно подвергал дочерей насилию. Следователи провели медицинскую экспертизу и выяснили, что способствовало подобному обращению с собственными детьми. Как оказалось, у Михаила был гиперролевой синдром (чрезмерное подчеркивание некоторых особенностей половой роли. Следствие выясняло причины и мотивы преступления, однако дело было закрыто 14 июня 2019 года.