Стало известно о гнусной выходке сестер Хачатурян

Юрист сообщила, что однажды они накормили Михаила Хачатуряна собачьей едой. Кроме того, девушки всячески высмеивали своего родителям.
В распоряжение СМИ оказалась распечатка общения в Крестины Хачатурян с подругой в Сети. Выяснилось, что как то раз сестры решили поиздеваться над отцом, добавив в еду собачий корм. Мужчина обмана не заметил, что очень рассмешило девочек.
Об этом Крестина рассказала подруге, которая теперь проходит в качестве свидетельницы. "Они высмеивали моральные моменты", – цитирует Юлию Нитченко "Царьград".
Напомним, в 2018 году Михаил Хачатурян был убит своими дочерьми. Обвиняемыми в совершении преступления являются три его наследницы. Сестры Хачатурян рассказали, что постоянно подвергались издевательствам со стороны отца.
Как писали "Дни.ру", отец сестер Хачатурян регулярно подвергал дочерей насилию. Следователи провели медицинскую экспертизу и выяснили, что способствовало подобному обращению с собственными детьми. Как оказалось, у Михаила был гиперролевой синдром (чрезмерное подчеркивание некоторых особенностей половой роли. Следствие выясняло причины и мотивы преступления, однако дело было закрыто 14 июня 2019 года.
Популярные темы форума
Шарлатаны
У вас красивое влагалище девушки?
Минет первый раз
Отказ от мяса
Приснилось,что муж ездит к любовнице
Самая интересная!
Переспала за деньги
У вас сбывались предсказания гадалок?
Хочу сделать приворот
Короткая стрижка