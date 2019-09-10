Впервые обнародована жуткая переписка отца сестер Хачатурян

Опубликован диалог Михаила Хачатуряна с дочерью Ангелиной. Она, как и две ее сестры, обвиняются в убийстве отца по предварительному сговору.
Мужчина грозил выгнать сестер Хачатурян из дома и часто нецензурно выражался. В одном из сообщений, датированном от апреля 2018 года, отец грозится наказать дочерей за то, что в доме в его отсутствие побывал брат девочек и его друг, передает "Царьград".
"Давайте по-хорошему, я вашу маму, я вашего барыгу-брата, я вас, проституток… До моего приезда, чтобы вас не было, я вашу маму, я вас публично... Буду бить за все, убивать буду… Ай, Бога имя не давай, Бога имя не давай, ай, мразь, ай, проститутка…" – такая переписка, судя по всему, была для сестер Хачатурян обычный делом. Примечательно, что на жуткие слова Ангелина в ответных сообщениях обращается к отцу на Вы и разговаривает с ним уважительно: "Мы даже не знаем, за что Вы нас выгоняете?"
Как писали "Дни.ру", ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении отца трех сестер Хачатурян. Стоит отметить, что официально эта информация не подтверждена. Уточнялось, что дело возбудили по трем статьям УК России: "Истязание", "Насильственные действия сексуального характера" и "Понуждение к действиям сексуального характера".
Напомним, что 57-летнего Михаила Хачатуряна нашли мертвым 27 июля прошлого года в подъезде жилого дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. На его теле были множественные колото-резаные раны.
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