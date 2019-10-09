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Общество

Человечество ожидает голодная смерть

Фото: pixabay.com
Международная группа ученых поведали о новой приближающейся глобальной катастрофе. Причиной апокалипсиса станет острая нехватка фосфора.
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По словам экспертов, это вещество необходимо для производства сельскохозяйственных продуктов. В случае сильного дефицита, человечеству грозит голод и неминуемая смерть из-за отсутствия урожаев.

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Все дело в нерациональном использовании минеральных удобрений, которые вымываются в океаны. Лишь за последние 50 лет количество используемого фосфора возросло в 50 раз. А уже к 2050 году ожидается, что спрос на них удвоится, сообщает Science Alert.

Ученые заявили, что если не снизить уровни потребления данного вещества, то оно полностью исчезнет через 80 лет. Но сколько людей, столько и мнений. В среднем этот период варьируется от 40 до 400 лет.

На сегодняшний день эксперты еще не нашли решения проблемы. Но они предполагают, что ситуацию может исправить создание  способов повторного использования фосфора. По данным OBOZREVATEL, создание замкнутой системы рециркуляции позволит применять фосфаты до 46 раз в качестве удобрений, топлива или продуктов питания.

9 октября 2019, 13:03

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