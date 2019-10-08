Московских инвалидов обеспечили удобными подъемниками

199 новых платформ для подъема инвалидов появилось в московских подъездах в 2019 году. До конца года в домах, где проживают маломобильные граждане, появится еще 54 аналогичных устройства. Так департамент капитального ремонта Москвы на практике решает задачу формирования безбарьерной среды для горожан с ограниченными возможностями.



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