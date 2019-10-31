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На западе Москвы мужчину обокрали на 1,2 миллиона рублей

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На западе столицы неизвестный обокрал посетителя фитнес-клуба. Сумма ущерба составила 1,2 миллиона рублей, сообщает агентство "Москва".

По словам потерпевшего, злоумышленник украл из его шкафчика наручные часы, куртку, брюки, а также денежные средства в размере 12 тысяч долларов и 150 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело, передает "Москва 24".

Автор: 31 октября 2019, 10:30

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