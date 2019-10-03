Путин отправил в отставку главу ФСИН

Президент России Владимир Путин освободил от должности главу Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко. Генерал-полковник занимал пост директора с июня 2012 года.
Указ об увольнении был опубликован на интернет-портале правовой информации. Как сообщает ТВ Центр, причиной отставки стало достижение генерал-полковником предельного возраста службы. 30 сентября Геннадию Корниенко исполнилось 65 лет.
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