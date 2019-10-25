Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что во вторник, 29 октября, в Москву придет резкое похолодание. Днем температура воздуха составит +5...+6. Местами ожидаются небольшие осадки – дождь и даже мокрый снег, передает ТАСС.
Синоптик добавил, что понедельник, 28 октября, станет переходным днем. Днем столбики термометров поднимутся до +7...+12. Такая же температура будет ночью. Прогнозируются небольшой дождь и облачность, сообщает "Москва 24".
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