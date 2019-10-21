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Общество

Москвичей предупредили об июньской погоде в октябре

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Жителей столицы призвали привыкать к теплой погоде. В Москву пришел аномальный октябрь, который, по мнению экспертов, больше походит на июнь.

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что воздух в столице на этой неделе прогреется до 15 градусов выше нуля. Подобные значения являются аномальными, пишет телеканал "360". "Конечно, это аномалия, но такие аномалии на фоне такого сильного потепления будут происходить все чаще и чаще. Так что это нормальная аномальность", – цитирует специалиста "Царьград". Происходящее связывают с тем, что антициклон над городом засасывает воздух с юга. 

21 октября 2019, 18:29

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