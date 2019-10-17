Настоящий рассадник бактерий: названо кишащее микробами место в доме

Профессор-микробиолог Чарльз Герб из Аризонского университета, получивший прозвище Мистер Микроб, исследовал различные поверхности в разных домах. Оказалось, что больше всего болезнетворных бактерий находится в кухонной раковине.
Эксперт объяснил это тем, что на кухне размораживают продукты, особенно мясные и рыбные. Потом люди режут их на разделочных досках. Но никто не учитывает тот факт, что курица, например, может распространять сальмонеллу или кишечную палочку.
Также хозяйки моют мясо на кухне в проточной воде. Именно поэтому раковина становится резервуаром для неприятных бактерий.
"Именно поэтому ваша собака иногда пьет воду из унитаза – она намного умнее вас", – заявил профессор Герб.
Во избежание неприятных ситуаций микробиолог советует как можно чаще чистить разделочные доски, раковины, ручки микроволновки и полки холодильника при помощи дезинфицирующих средств, сообщает "Царьград". Не стоит забывать и о регулярной смене кухонных полотенец и губок для мытья посуды. Там тоже скапливается много микробов.
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