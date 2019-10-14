"На душе приятно": в России посмеялись над скандалом с флотом в США

На своей странице в "Твиттер" Брайан Маст опубликовал поздравительное сообщение, адресованное американским ВМС. "С днем рождения Военно-морских сил! Спасибо мужчинам и женщинам, которые служат ради безопасности наших морей", – написал он.
Однако конгрессмен ошибся и прикрепил к сообщению фотографию атомного ракетного крейсера "Петр Великий". Примечательно, что на снимке можно даже разглядеть реющий Андреевский флаг. Ветеран боевых действий быстро исправил свое сообщение, опубликовав тот же текст, но уже в сопровождении официального проморолика ВМС США. Однако потока шуток и гневных комментариев это остановить уже не могло.
Бывший главнокомандующий ВМФ России, адмирал флота Феликс Громов считает, что ошибка Брайана Маста легко объяснима. Конгрессмен просто попал под сильное впечатление от увиденного и не стал вдаваться в детали. "Существует общее мнение, что корабли этого класса являются наиболее мощными, не считая авианосцев. Они имеют серьезное ударное и противовоздушное вооружение. Корабль многоцелевой, и ракетным ударом он способен уничтожить любой корабль. Естественно, что эти корабли получили признание", – цитирует НСН Феликса Громова.
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com/FJKsRYU1g0— Dave Brown (@dave_brown24) October 13, 2019
"Я рад, что этому конгрессмену понравилась архитектура и мощь нашего крейсера. На душе приятно, что он допустил такую ошибку "по Фрейду", – в свою очередь заметил бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.
Пользователи Сети, в свою очередь, отметили, что ситуация смешная сама по себе и не требует каких-то дополнительных комментариев. Некоторые лишь напомнили, что раньше подобные скандалы случались в России, когда иностранная техника на плакатах и открытках подавалась как российская или советская. Оказалась, что это проблема, с которой можно столкнутся в любой точке мира.
Материал дополняется.
Популярные темы форума
Вопрос Никасу Сафронову
С каким актёром вы бы переспали?
Какое ваше отношение к Инцесту?
Когда умер мой отец
Почему рак массово съедает людей?
Админы не дают ответить
Привередливый муж
Три раза за ночь это нормально?
Самая любимая советская комедия в США
Ваше отношение к многоженству