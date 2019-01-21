"Я не знала, что он женат": от беременной отвернулись все подруги

Эта новость меня, конечно, очень опечалила, но не остановила. Я четко знала, что это мужчина моей мечты и во что бы то ни стало он будет моим!
Супруга моего любимого ни о чем не догадывалась, но он обещал, что в скором времени признается ей и разведется, ведь у них даже не было детей. Я видела, что сказать он ей не решался, и взяла инициативу в свои руки.
Прежде всего я решила привязать его к себе покрепче и забеременела. Он уже знает об этом и безумно счастлив, однако жене все еще не сказал, хочет преподнести это помягче. Вот я и решила, что сделаю все сама.
Когда живот начнет расти, я позвоню ей и назначу встречу – чтобы сразу все рассказать и наглядно показать. Из-за всей этой истории от меня отвернулись почти все подруги. Но мне все равно, ведь совсем скоро мой любимый мужчина будет рядом и у нас будет счастливая семья!
А вы согласны, что ради своего счастья иногда можно наступить на горло совести?
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