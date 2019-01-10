Нерадивый папаша протащил малышку по аэропорту за шкирку
Отец схватил девочку за капюшон куртки. Она не сопротивлялась и спокойно "ехала" мимо багажной ленты со сложенными руками. Мужчина выглядит на кадрах равнодушным.
Странную пару сопровождала еще одна девочка – постарше. Можно предположить, что это вторая дочь пассажира, сообщает The Sun. Пользователей Сети видео очень позабавило.
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