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Политика

Порошенко поймали на подготовке терактов в России

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Simone Kuhlmey
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Смоленской области члена запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" ("ИГ"). Мужчина по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) должен был ликвидировать одного из лидеров самопровозглашенной Донецкой республики. 

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Задержанным оказался уроженец Республики Дагестан Меджид Магомедов, сообщает РИА Новости. На допросе он заявил, что спецслужбы Незалежной снабжают боевиков "ИГ" оружием для организации терактов на территории России.  

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Как выяснилось, в начале этого года задержанный побывал на Украине, где с представителями исламистов решал вопросы о поставке оружия бандитскому подполью на Северном Кавказе. "Они познакомили его с представителями Службы безопасности Украины и "Правого сектора" (запрещенная в России экстремистская организация. – Прим. ред.)", – заявили в ФСБ. 

Магомедов был задержан в момент подготовки преступления. У него изъяли самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте, пистолет с глушителем и боеприпасы.  

Напомним, что в конце августа при взрыве в центре Донецка был убит глава ДНР Александр Захарченко. Власти самопровозглашенной республики обвинили в организации теракта украинские власти. 


До этого к террористической деятельности официальный Киев призывал бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко. В интервью одному из телеканалов он заявил, что между Россией и Украиной идет война, а раз так – руководству Незалежной необходимо бороться с "российской агрессией" любыми доступными методами. "На каждую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, должны по две взлетать в Таганроге или Москве", – заявил он.  

Автор: Иван Поляков10 сентября 2018, 14:28

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