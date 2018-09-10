Порошенко поймали на подготовке терактов в России
Задержанным оказался уроженец Республики Дагестан Меджид Магомедов, сообщает РИА Новости. На допросе он заявил, что спецслужбы Незалежной снабжают боевиков "ИГ" оружием для организации терактов на территории России.
Как выяснилось, в начале этого года задержанный побывал на Украине, где с представителями исламистов решал вопросы о поставке оружия бандитскому подполью на Северном Кавказе. "Они познакомили его с представителями Службы безопасности Украины и "Правого сектора" (запрещенная в России экстремистская организация. – Прим. ред.)", – заявили в ФСБ.
Магомедов был задержан в момент подготовки преступления. У него изъяли самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте, пистолет с глушителем и боеприпасы.
Напомним, что в конце августа при взрыве в центре Донецка был убит глава ДНР Александр Захарченко. Власти самопровозглашенной республики обвинили в организации теракта украинские власти.
Барселона.— Mara Sagidguseynova (@MSagidguseynova) 2 сентября 2018 г.
"Александр Захарченко - Глава Донецкой Народной Республики. Убит террористами." pic.twitter.com/Q3i67bngaG
До этого к террористической деятельности официальный Киев призывал бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко. В интервью одному из телеканалов он заявил, что между Россией и Украиной идет война, а раз так – руководству Незалежной необходимо бороться с "российской агрессией" любыми доступными методами. "На каждую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, должны по две взлетать в Таганроге или Москве", – заявил он.
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