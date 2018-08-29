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Общество

Почему обращение президента поднимет уровень поддержки власти

Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Обращение Владимира Путина к россиянам поднимет уровень поддержки властей, несмотря на то, что планируемые изменения в пенсионное законодательство – одно из самых сложных решений, принимавшихся за последнее время. Такое мнение высказывают политологи, комментируя сегодняшний разговор президента с народом.
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Время для обращения президента было выбрано точно, считает политолог Ростислав Туровский. Через несколько дней начинается осенний политический сезон, главное событие которого – региональные выборы.

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"Важно то, что президент не уходит от непопулярного вопроса, а, напротив, стремится выступить в роли разъясняющей и принимающей при этом окончательное решение стороны, как этого и следовало ожидать от наиболее популярной и значимой фигуры в российской политике", – сказал эксперт в интервью изданию "Политаналитика".

Он также назвал предстоящие изменения в пенсионном законодательстве одним из самых сложных решений, принимавшихся российскими властями в 21 веке.

Ростислав Туровский. Фото: er.ru

По мнению политолога Антона Хащенко, в сегодняшнем выступлении Владимира Путина прозвучали ответы на самые острые вопросы, которые задавались людьми в связи с предложенными изменениями в пенсионной системе. Эксперт отметил также роль парламентских слушаний, которые прошли на Охотном Ряду; в них приняли участие политики, представители регионов, общественные деятели и эксперты.

"Слушания в Госдуме позволили перевести разговор в конструктивное русло, ведь Владимир Путин внимательно следил за этой дискуссией, анализируя предложения и отбирая наиболее эффективные из них", – отметил Хащенко.

Сказанное президентом поднимет уровень поддержки властей. Когда человек получает конкретные ответы на беспокоящие его вопросы, он начинает мыслить рационально.

Антон Хащенко. Фото: vk.com/hashenko73

В свою очередь заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин провел аналогии с зарубежными странами и российским историческим опытом.

"Когда проходят какие-то непопулярные меры, то глава государства принимает на себя ответственность. Это стандартный шаг и российское общество исходит из того, что именно президент принимает окончательное решение. Поэтому граждане ждали этого обращения", – сказал эксперт.

Политолог выразил уверенность в том, что в ближайшем будущем произойдет  стабилизация рейтинга главы государства на фоне падающих рейтингов премьера и правительства. "Несмотря на то, что люди испытывают негативные эмоции, они готовы слушать рациональные аргументы, они готовы их воспринимать", – заключил Макаркин.

Алексей Макаркин. Кадр youtube.com

По мнению директора по исследованиям Фонда ИСЭПИ Александра Пожалова, президент своим обращением отреагировал на запрос общества, которое требовало разъяснений готовящихся изменений.

"Он показал, что власть не только руководствуется бюджетно-финансовыми аргументами, но и полностью представляет себе, какие опасения возникают у разных групп общества. Все это президент озвучил, проявив солидарность с обществом", – указал политолог.

Обращаясь к россиянам, Путин подвел итоги широкой общественной дискуссии вокруг настройки пенсионной системы. Теперь перед правительством стоит задача подвести финансовое обоснование под планируемые изменения, резюмировал Пожалов.

Александр Пожалов. Кадр youtube.com

Политолог Павел Данилин назвал выступление президента мужественным и политически ответственным поступком лидера нации. "В откровенном и честном разговоре с народом президент объяснил, почему именно сейчас у страны есть достаточно короткий диапазон времени для наименее безболезненных изменений в пенсионное законодательство", – сказал эксперт в интервью Dni.Ru.

По мнению Данилина, глава государства самостоятельно готовил текст своего обращения, не прибегая к помощи спичрайтеров.

Павел Данилин. Кадр youtube.com

Президент Владимир Путин обратился сегодня, 29 августа к гражданам России и озвучил свою позицию по вопросу настройки пенсионного законодательства. В частности, он предложил смягчить параметры предлагаемых правительством изменений. По его словам, для женщин уйти на пенсию должно быть возможно не в 63 года, а в 60 лет.

Предложения Путина прокомментировали в правительстве. Премьер Дмитрий Медведев заявил, что они требуют от кабмина особой ответственности и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой в максимально короткие сроки представить предложения по реализации пенсионных инициатив Путина.

В руководстве "Единой России" обратили внимание на то, что президент поддержал предложения, сформулированные ранее партией по результатам широкого обсуждения этой темы в регионах. А спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что предложенные президентом поправки к правительственному законопроекту о совершенствовании пенсионной системы сделают его максимально справедливым для граждан.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Володин особо выделил справедливость предложений президента снизить возраст выхода на пенсию для женщин, а также предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей.

Напомним, что 19 июля, перед окончанием весенней сессии, депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство. По инициативе спикера, было решено не спешить с окончательным принятием документа, а обсудить его в регионах, собрать все предложения граждан и использовать их в дальнейшей работе над законом.

Автор: Александр Комаров29 августа 2018, 17:59

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