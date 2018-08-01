Золотая дорога: в России решили переплюнуть Крымский мост

Три юные москвички зарезали отца-насильника Кобзон попал в больницу Эксклюзивы Закрытие "Дома-2" Главные события столицы

Самое читаемое

"Довел бабку!": россияне возмущены новым интимным фото Солнцева с женой-пенсионеркой
Больной раком Юдашкин выглядит худее красавицы-жены
Звезда "Сватов" после убийства матери решила лечь в психушку
Ксения Стриж опровергла слухи об усыновлении
Выпущено официальное объявление о закрытии Крымского моста
партнеры
Среда 1 августа
Лента новостей
10:52
Вооруженный хулиган расстрелял мужчину и убежал
10:30
Трамп начал огораживать США стеной после встречи с Путиным
10:28
Названы вызывающие рак привычки
10:13
В центре Москвы 7 авто влетели друг в друга (видео)
09:31
Уехавшие на заработки бурятки попали в сексуальное рабство
08:32
Самолет со 100 пассажирами разбился при взлете: жуткие фото и видео
08:06
Гороскоп здоровья на август 2018 года
21:57
Названа неожиданная причина спешного отъезда Пугачевой в Европу
21:52
После страшного пожара в Греции Киркоров показал третьего ребенка
21:38
Звезда ТНТ сбрила роскошные волосы из-за рака
21:16
Любовный гороскоп на август
21:10
Повзрослевший сын Королевой затмил голого Тарзана
21:08
Медведева показала кольцо с бриллиантом и рассекретила возлюбленного
20:52
В страшном пожаре под Тюменью погибли три человека
20:45
Как изменится жизнь россиян с 1 августа
20:38
"Мгновенно состарилась": Меньшова без макияжа вызвала жаркие споры
20:33
Ани Лорак предупреждали об изменах мужа
20:25
Опять играют в любовь: Питт и Энистон официально стали парой
20:17
"Где Силиконовая долина?": снимок Малиновской топлес вызвал шок
20:11
На похоронах зверски убитого дочерьми москвича разгорелся скандал
20:06
На Урале школьник случайно поджег 6‐летнюю девочку на шашлыках
19:56
Ограбили и убили: подробности расправы над россиянами в Африке
19:27
В Москве турист исколол мать ножом за "чрезмерную заботу"
19:18
Юная россиянка с битой вымогала деньги у подростка
18:41
В ДНР заявили о вхождении в состав России
18:41
Женившийся 16 раз актер шокировал Корчевникова
18:33
В Африке убили троих российских журналистов
18:20
Застрявшего на горе российского альпиниста спасли в Пакистане
18:06
Золотая молодежь: почему сестры-убийцы прикидываются жертвами и лгут
17:44
Каким женщинам достаются "принцы"
17:36
"Набросился в лифте": Москву взбудоражил новый маньяк-лизун
17:30
Назван преемник "разбитого инсультом" Лукашенко
17:24
Кейт Миддлтон и Меган Маркл объединила общая беда
17:22
Гипноз в бизнесе: технологии влияния и манипуляций
16:55
"Пробила дно": Бузову растерзали за связь со скандальным рэпером
16:54
Лепс ударил известную ведущую прямо во время интервью
16:37
"Не любит, не любил и не нужны": жена Аршавина о его детях от Барановской
16:22
Порошенко поджигает Донбасс перед войной в Крыму
16:15
Взбесившийся россиянин разнес квартиру бывшей жены
16:11
Молодая невеста российского миллиардера в мокром бикини покорила Сеть
16:06
Как сохранить чувства в браке на долгие годы
15:55
Захарова отчитала Европу за шашни с Порошенко
15:46
Путин нанес Трампу сокрушительный удар
15:39
"Организм ослаб": сестра рассказала об онкобольном Кобзоне
15:38
48-летняя Наоми Кэмпбелл впервые станет мамой
15:25
Актрису Кузнецову убил рак
15:24
Самые сексуальные наряды "Жары"
15:20
Шепелев разоблачил родившую любовницу 87-летнего Краско
15:05
Бездельнику Януковичу крепко врезали за нытье
15:02
Басков ушел к Богу после тяжелой болезни
14:57
Самая толстая девушка сбросила 100 килограммов
14:47
Уфимец угнал бульдозер и продал его по частям
14:47
Меган Маркл уличили в странностях
14:37
Жителю Удмуртии грозит 20 лет тюрьмы за насилие над падчерицей
14:28
Жительница Татарстана выбросила в окно трехмесячную дочь
14:25
Охрана ехала полчаса: детали ограбления Левы из "Би-2"
14:06
Владелец гаража хочет засудить МЧС за спасение собаки
14:05
Интимное фото Гузеевой с мужем Королевой всплыло в Сети
14:03
У внучки Елизаветы II случился выкидыш
13:50
Московского студента обокрали на 5,5 миллиона рублей
13:40
Мужчина ограбил собутыльницу с помощью ложки
13:31
Как насильник Хачатурян дрессировал дочек-рабынь
13:18
Появилось универсальное средство от гриппа
13:09
Двое жителей Подмосковья задержаны за мошенничество на миллионы рублей
13:05
Главная версия происхождения неизвестной болезни Жукова
13:03
Infiniti QX80: Могучий и ласковый зверь
12:48
Подглядывание за учителями обошлось трудовику в 40 тысяч рублей
12:42
Актриса Кузнецова скрывала смертельную болезнь
12:39
"Сильные боли": Запашный рассказал о госпитализации
12:38
"Врал, что предохраняется": обрюхаченная звезда "Дома-2" обчистила квартиру любовника
12:19
Порошенко обрадовался удару Запада по Крымскому мосту
12:14
НАТО напугали дерзким нападением России
12:07
У отца Канье Уэста диагностирован рак
12:01
Обнаружен спасающий от рака фрукт
11:55
Семья извергов насиловала рабыню-аутистку и кормила ее прахом матери
11:54
Героическую игру Акинфеева отметили созданием эксклюзивного iPhone X
11:50
Сколько жилья построят по программе реновации
11:48
Соблазнительная Захарова произвела фурор на ланче у Верника
11:41
"Толстым изменяют": названа причина разлада в семье Ани Лорак
11:31
"При мне на сцену он не выйдет": министр культуры запретил концерты Киркорова
11:15
Самосвал разнес пешеходный мост в Москве (видео)
11:11
Неожиданный поворот в деле об убийстве москвичками отца-насильника
11:02
Аскольд Запашный экстренно госпитализирован
10:48
Росту цен на бензин придумали объяснение
10:45
"Сунула свой нос": Стриженову атаковали прямо дома
10:40
Найдено эффективное средство от облысения
10:13
Бывшая возлюбленная Табакова снялась голой
10:11
В WhatsApp проник жуткий вирус
10:05
Лева из "Би-2" пострадал от действий домушников
10:04
Опухшую Бузову спасают капельницами
09:59
Крымский мост попал под санкции
09:46
В Черногорске вор вынес из дома чугунную плиту
09:39
Юлия Снигирь похудела до "прозрачности"
09:27
Красноярский таксист избил недовольного ценой пассажира
09:18
Врач откровенно рассказал об осложнениях у Хабенского
09:10
Актер Васильев неожиданно воскрес в сериале "Сваты"
09:08
Крымские пограничники поймали украинца с рюкзаком патронов
08:55
Мужчина убил свою мать в присутствии ребенка
08:45
Иностранцы устроили драку на топорах во Владивостоке (видео)
08:33
Решение принято: что будет с шоу "Дом-2" после сноса
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Красавица Цымбалюк-Романовская показала свои деликатесы
В эфире Первого канала озвучили неутешительный диагноз Казаченко
"При мне на сцену он не выйдет": министр культуры запретил концерты Киркорова
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Новые данные о состоянии тяжелобольного Кобзона
Приезд Зары в Баку вынудил Лолиту выступить с заявлением
Общество

Золотая дорога: в России решили переплюнуть Крымский мост

Фото: GLOBAL LOOK press/George Zakharchuk
Росавтодор предложил построить на месте серпантина от поселка Джубга в Туапсинском районе до города Сочи четырехполосную скоростную трассу. По предварительным подсчетам, проект обойдется в 1,2 триллиона рублей.
прочитано 1700 раз

Если проект реализуют, добраться от Джубги до Сочи можно будет всего за час. Пока дорога занимает четыре часа, пишут "Ведомости".

ПО ТЕМЕ

Порошенко обрадовался удару Запада по Крымскому мосту

Крымский мост попал под санкции

День падения Крымского моста отметят народными гуляньями

Длина трассы составит около 120 километров. Предполагается, что для автомобилистов проезд будет бесплатным.

"Идея в том, чтобы создать российский Лазурный Берег. Дать югу красивую, большую автодорогу, чтобы по побережью в кабриолете с ветерком можно было проехать", – красноречиво описал перспективы федеральный чиновник.

Эксперты отметили, что нынешняя дорога не только узкая, но и опасная. В начале 2017 года Мамайский перевал, через который Сочи соединен дорогой с остальной Россией, был закрыт сотрудниками Госавтоинспекции из-за сильного снегопада. А в 2016-м в ГИБДД заявили о критическом заторе: пробка в сторону моря растянулась на 20 километров.

Ранее заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов сообщил, что реконструкцию дороги Джубга – Сочи планируют начать в 2019 году, при этом подробности он не раскрыл. Также стало известно, что региональный бюджет не будет софинансировать дорогу. Наиболее вероятный сценарий – государственно-частное партнерство.

Напомним, что в конце июня 2018 года Минтранс поддержал идею главы Чечни Рамзана Кадырова о строительстве высокоскоростной магистрали Краснодар – Грозный. По имеющейся информации, стоимость проекта может составить 1,2 триллиона рублей.

Автор: Михаил Вштанов1 августа 2018, 08:23

комментарии

Политика

В ДНР заявили о вхождении в состав России
Назван преемник "разбитого инсультом" Лукашенко
Порошенко поджигает Донбасс перед войной в Крыму
Захарова отчитала Европу за шашни с Порошенко

Шоу-бизнес

Вскрылись шокирующие данные о муже-изменнике Ани Лорак
Волочкова в вульгарном платье помолилась за россиян
Доведенная оскорблениями жена Аршавина объявила об уходе
Названа неожиданная причина спешного отъезда Пугачевой в Европу

Проишествия

На похоронах зверски убитого дочерьми москвича разгорелся скандал
Ограбили и убили: подробности расправы над россиянами в Африке
В Москве турист исколол мать ножом за "чрезмерную заботу"
"Набросился в лифте": Москву взбудоражил новый маньяк-лизун

Lifestyle

Актрису Кузнецову убил рак
Красавица-россиянка стала жертвой американского маньяка
Актер Васильев неожиданно воскрес в сериале "Сваты"
"Это мне очень нравится": Пореченков оценил перемены после смерти Табакова
Шоу-бизнес

"При мне на сцену он не выйдет": министр культуры запретил концерты Киркорова

Певцу закрыли сцену из-за национальности
Шоу-бизнес

Басков ушел к Богу после тяжелой болезни

Переломный момент наступил на операционном столе
Шоу-бизнес

Лепс ударил известную ведущую прямо во время интервью

Алла Михеева спровоцировала артиста
Происшествия

На похоронах зверски убитого дочерьми москвича разгорелся скандал

Знакомый погибшего сделал заявление

Гороскоп

Гороскоп здоровья на август 2018 года
Любовный гороскоп на август
Астрологический прогноз с 30 июля по 5 августа
Безумные боли и страдания: подробности состояния онкобольного Юдашкина

Фоторепортажи

Самые сексуальные наряды "Жары"
Соблазнительная Захарова произвела фурор на ланче у Верника
Стальной губернатор: 71-летний Арнольд Шварценеггер восхитил физической формой
Невероятно сексуальная Вера Брежнева и другие звезды на закрытии "Жары"

Спорт

Медведева показала кольцо с бриллиантом и рассекретила возлюбленного
"Вдул так вдул": Карпин прилюдно посмеялся над беременной женой
Смолов пережил новый позор после провала на ЧМ-2018
В убийстве фигуриста Дениса Тена замешана девушка

Регионы

Самая толстая девушка сбросила 100 килограммов
Бес попутал: подмосковный священник зарезал в лесу молодую жену
60 ударов ножом: защищавшая маму девочка погибла от рук многодетного отца
Российский актер скончался после падения в оркестровую яму
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru