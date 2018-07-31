Порошенко обрадовался удару Запада по Крымскому мосту
Порошенко остался доволен новыми ограничительными мерами и сделал соответствующую запись на своей странице в Twitter. "Приветствую решение Совета
Европейского союза о введении санкций против шести человек, причастных к
незаконному строительству Керченского моста!" – приводит слова лидера
Незалежной RT.
О новых ограничительных мерах ЕС было объявлено во вторник, 31 июля. Документ опубликован в официальном журнале Европейского союза. Среди организаций, попавших под санкции, значатся ООО "Стройгазмонтаж", ООО "Стройгазмонтаж-Мост", ПАО "Мостотрест" и ряд других.
На новые ограничения уже успели отреагировать в инфоцентре
"Крымский мост". Там заявили, что очередной санкционный удар не окажет влияния на реализуемые на полуострове проекты, пишет ФАН.
В свою очередь депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара отметил, что новые ограничения уже никого не удивляют. По словам парламентария, все, кто участвовал в возведении моста через Керченский пролив, хорошо осознавали возможные последствия. "Но это никого не пугало", - добавил Ганжара.
В жизни важно иметь надёжную опору ;) #стройкавека #крымскиймост pic.twitter.com/E0lag03OXa— Крымский мост (@Krymsky_bridge) 30 июля 2018 г.
Законодатель подчеркнул, что санкции вводились и в процессе строительства Крымского моста. Однако, напомнил депутат, объект был введен в эксплуатацию, причем гораздо раньше срока. "Строительство второй части продолжается", – сказал он.
Ганжара подчеркнул: несмотря на раздающиеся из ЕС призывы к сотрудничеству с Россией, официальный Брюссель продолжает ориентироваться на Соединенные Штаты. "Но вопреки политике санкций позитивные процессы на полуострове сдержать не получается", – резюмировал парламентарий.
Проекту предоставили новый участок
Поющая ведущая не захотела признаться в своих проблемах на гастролях
Популярная телеведущая подверглась нападению
Врачи выясняют причину болезни артиста