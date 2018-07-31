Порошенко обрадовался удару Запада по Крымскому мосту

Крымский мост по-прежнему не дает покоя президенту Украины Петру Порошенко. Новые санкции, введенные Западом в связи с воссоединением полуострова с Россией и строительством моста, привели в восторг лидера Незалежной.



Порошенко остался доволен новыми ограничительными мерами и сделал соответствующую запись на своей странице в Twitter. "Приветствую решение Совета Европейского союза о введении санкций против шести человек, причастных к незаконному строительству Керченского моста!" – приводит слова лидера Незалежной RT.



О новых ограничительных мерах ЕС было объявлено во вторник, 31 июля. Документ опубликован в официальном журнале Европейского союза. Среди организаций, попавших под санкции, значатся ООО "Стройгазмонтаж", ООО "Стройгазмонтаж-Мост", ПАО "Мостотрест" и ряд других.

На новые ограничения уже успели отреагировать в инфоцентре "Крымский мост". Там заявили, что очередной санкционный удар не окажет влияния на реализуемые на полуострове проекты, пишет ФАН.



В свою очередь депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара отметил, что новые ограничения уже никого не удивляют. По словам парламентария, все, кто участвовал в возведении моста через Керченский пролив, хорошо осознавали возможные последствия. "Но это никого не пугало", - добавил Ганжара.

Законодатель подчеркнул, что санкции вводились и в процессе строительства Крымского моста. Однако, напомнил депутат, объект был введен в эксплуатацию, причем гораздо раньше срока. "Строительство второй части продолжается", – сказал он.

Ганжара подчеркнул: несмотря на раздающиеся из ЕС призывы к сотрудничеству с Россией, официальный Брюссель продолжает ориентироваться на Соединенные Штаты. "Но вопреки политике санкций позитивные процессы на полуострове сдержать не получается", – резюмировал парламентарий.