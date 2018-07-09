Девушку-трансгендера жестко унизили охранники питерского клуба

В Северной столице охранники ночного клуба "Ионотека" оскорбили 17-летнюю девушку-трансгендера Мелиссу Салихину, назвав ее монстром. Пострадавшая обратилась к руководству заведения, но там была культурно послана в суд.

О ситуации в Facebook сообщила Лина Тухатевич, которая называет себя подругой девушки. Лина опубликовала на своей стене скриншоты переписки Мелиссы и создателя "Инотеки" Александра Ионова.

Салихина попросила провести воспитательную беседу с сотрудниками, "чтобы подобное больше не происходило". Александр ответил, что солидарен с пострадавшей, однако поменять менталитет людей, "воспитанных в русской гомофобной традиции" не в его силах.

"Это как если упасть в зоопарке в клетку со львами и жаловаться на то, что вас разорвали на куски", – отметил Ионов. "Я сожалею. Но у вас впереди целая жизнь унижений. Это ваш выбор, вы прекрасно знали, где родились", – сообщил мужчина. Далее он добавил, что менять мировоззрение сотрудников не входит в его обязанности. Он предложил Салихиной пойти в суд.

Пост Тухатевич моментально обрел популярность в Сети и набрал несколько сотен комментариев. Пользователи отмечали, что охранники не должны были унижать человека, однако справедливо заметили, что Мелиссе нет еще 18 лет, поэтому не пустить ее в клуб они имели право.

Скандальная история попала в прессу. Александру Ионову пришлось оправдываться перед общественностью. В интервью он отметил, что не страдает гомофобией, так как вырос в США, в Сан-Франциско, штат Калифорния. "Мой первый учитель был гей, мой первый сосед по квартире был гей. Множество моих работодателей и коллег были люди нетрадиционной ориентации", – заявил владелец заведения.

По словам Ионова, сейчас ЛГБТ-сообщество требует уволить охранников. "А я горжусь тем, что в моей организации отсутствует подобное давление начальства на людей. Я не промываю мозги людям, я даю им полную свободу думать и действовать так, как они считают нужным. Это уважение к личности, к свободе мышления. А ЛГБТ нам навязывает полицию мысли по Оруэллу. Искусственно навязанная толерантность – это отвратительно", – цитирует Александра Пятый канал.