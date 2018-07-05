Как не потерять наследство из-за дальних родственников

Вопросы, связанные с наследством, так или иначе, касаются любого человека. И хоть порой родственники стараются обходить эту тему стороной, дабы избежать ненужных конфликтов, разобраться во всех нюансах и секретах Закона о наследстве лучше заранее.

Так сохранить родственные связи и сберечь свои нервные клетки, Dni.Ru рассказала адвокат Юлия Никифорова.

Так что же такое наследство, как его не потерять и как с ним обходиться? Наследство – это имущество, обязательства и права наследователя, передаваемые правопреемникам после его смерти. Унаследовать можно автомобиль, дом, дачу, квартиру, картину, а также долги и обязательства перед третьими лицами.

По закону наследство может быть оставлено родственникам или завещано любому человеку: другу, коллеге, знакомому. Когда есть завещание, это всегда упрощает ситуацию для родных и близких, так как все, что завещал умерший, переходит в наследство только тому, кто указан в завещании. Конфликты по этому поводу хоть и бывают, но значительно реже, нежели когда завещание при жизни не было составлено. Практика оспаривания завещаний, несомненно, есть, но это единичные случаи. И, если говорить откровенно, нотариально составленное завещание оспорить практически невозможно.

Когда в наследство вступают родные умершего, нередко возникают разногласия при разделе имущества. Кому-то необходимо немедленно вступить в права наследования и поскорее начать продавать имеющуюся в Испании недвижимость, а кто-то, наоборот, мечтает сохранить подмосковную дачу или малогабаритную квартиру, доставшуюся от родителей или бабушек-дедушек.

Наследство может быть как неожиданным, так и вполне ожидаемым. И тут возникает вопрос: "Когда же можно начать пользоваться и распоряжаться им?" Главное и в том, и в другом случае – не пропустить срок, отведенный на вступление в наследство, а это – 6 месяцев со дня смерти. Именно в этот период времени родные или близкие, а также те, кто указан в завещании, должны заявить о себе у нотариуса и открыть наследственное дело. Спустя полгода после открытия наследственного дела и сбора всех необходимых документов вы получите документ, который подтверждает ваше право на наследство – так называемое Свидетельство.

По закону с момента получения Свидетельства о праве вступления в наследство вы уже являетесь собственником движимого и недвижимого имущества, а также всего, что унаследовали. Чтобы имущество продать или подарить, вам придется оформить право собственности отдельно на каждый объект: дом, квартиру, автомобиль. Это может занять еще от одного до нескольких месяцев.

Помимо движимого и недвижимого имущества, очень часто в наследство остаются вклады и счета в банках. Все денежные сбережения, находящиеся на банковских счетах, входят в состав наследства на общих основаниях. И тут все просто: получив свидетельство о наследстве, вы предъявляете его банку и получаете завещанные деньги.

Если завещание на наследство утеряно

"Наличие оригинала завещания обязательно!" – скажет вам любой юрист. Но что делать, если в случае переезда, пожара и других экстраординарных случаев завещание утеряно?

Завещание всегда заверяется нотариально. Если вам известно, у какого нотариуса оно было оформлено, это значительно упростит процедуру восстановления оригинала: вам необходимо будет просто подъехать с паспортом в нотариальную контору. Если же у вас нет информации о том, какой нотариус помогал составлять завещание вашему родственнику или близкому человеку, то вам следует обратиться в Нотариальную палату вашего города. Там вы напишете заявление о восстановлении оригинала, и после того, как завещание будет восстановлено, вы сможете вступить в права наследования.

Как получить наследство, если прошло много лет

В жизни бывает всякое. Случается, человек и не в курсе того, что от дальнего родственника ему осталось наследство. Зачастую это скрывают другие заинтересованные родственники. Или же попросту человек очень далеко живет, и не смог вовремя приехать, чтобы вступить в свои права. В этом случае законодательство предусмотрело возможность получения наследства по истечении пяти, десяти и более лет. Здесь есть два пути: внесудебный и судебный. Бывали случаи, когда люди и не знали о существовании своих родственников, от которых им в наследство достались, например, 6 соток в дачном товариществе. Так вот, даже спустя годы после смерти владельца, государство передавало эту землю во владение законным наследникам.

Нередко в дом вместе с утратой близкого человека приходит еще одно горе – в виде размолвок между родными и близкими из-за оставшегося наследства. Хочется предостеречь всех, кого коснулась эта проблема: по законодательству наследство делится между родными по очереди родства в равных долях, и что-либо оспаривать тут даже в судебном порядке не имеет смысла – это будет пустая трата сил, нервов и средств.

Необходимо просто получить консультацию у грамотного специалиста, который убережет от возможных проблем и конфликтов вас и ваших родных. Иначе вы рискуете быть одурачены по принципу Остапа Бендера: "Половина – моя, половина – наша".