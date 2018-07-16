Ссоры и предательства: раскрыты скандальные тайны внука Брежнева

Внук генсека ЦК КПСС Андрей Брежнев при жизни был весьма замкнутым человеком, поэтому темные пятна его биографии вскрылись лишь после смерти. Выяснилось, что он тяжело переживал смерть родителей и стыдился неудачного брака.



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