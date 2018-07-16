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Общество

Ссоры и предательства: раскрыты скандальные тайны внука Брежнева

Андрей Брежнев. Фото: Viktor Chernov/Russian Look
Внук генсека ЦК КПСС Андрей Брежнев при жизни был весьма замкнутым человеком, поэтому темные пятна его биографии вскрылись лишь после смерти. Выяснилось, что он тяжело переживал смерть родителей и стыдился неудачного брака.  
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Проклятие клана Брежневых теперь уже не выглядит выдумкой злопыхателей. Внук легендарного генсека последнее время проживал в Крыму и практически не общался с журналистами, однако теперь о политике известно множество любопытных фактов.

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Андрей тяжело переживал смерть родителей, из-за чего начал вести закрытый образ жизни "В 2012 году умерла его мама, и это стало для него настоящим ударом. Когда заболел отец, он сразу же приехал в Москву и начал за ним ухаживать. Однако Юрий Леонидович пережил жену всего на год. А недавно не стало Виктории Милаевой, двоюродной сестры Андрея, с которой он давно конфликтовал", – рассказали знакомые внука Брежнева.

Причиной непростых отношений с сестрой стали ее нелицеприятные слова в адрес знаменитого дедушки. Андрей Брежнев не мог смириться с подобным предательством и долгое время не давал разрешения на захоронение Виктории в семейном склепе, передает StarHit.

Андрей Юрьевич, в свою очередь, не любил выносить сор из избы и комментировать конфликты с близкими. По информации знакомых Брежнева, внуку генсека было трудно смириться еще и с собственным неудачным браком.

Также сообщается, что Андрей не самым лучшим образом относился к нынешнему мужем экс-супруги, так как тот "воспитывает его детей". "После этого мы о личном больше не разговаривали", – поведал источник.

Стоит отметить, что Андрей развелся с супругой Надеждой еще в 90-х, но он до конца своих дней переживал из-за неудач в личной жизни. С сыновьями внук генсека виделся крайне редко, так как те проживали за границей.

Стоит отметить, что племянница Андрея отметила, что не держит зла и обид на родственника. По ее словам, участившиеся смерти в знаменитом клане говорят лишь о непростой судьбе каждого из рода Брежневых.

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Автор: Михаил Вштанов16 июля 2018, 21:33
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