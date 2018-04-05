Родившую 14-летнюю школьницу осрамили у Борисова

В передаче Дмитрия Борисова "Пусть говорят" разгорелись шекспировские страсти. Юные Ромео и Джульета из Казани выясняли отношения с родителями на глазах у всей страны.

Менее года назад 14-летняя школьница Мария родила дочь Ангелину (Имена несовершеннолетних изменены. – Прим. ред.). Отец ребенка – 16-летний Дмитрий принял ответственное решение, женился на возлюбленной и пошел работать. С тех пор молодые живут у родителей школьницы. Но счастье влюбленных омрачается постоянными скандалами с родственниками.

В студию пришла бабушка Дмитрия. Она обвинила невестку в распутном поведении. Пенсионерка уверена, что Мария нагуляла ребенка. "Он уезжал на юг. Его не было несколько месяцев дома. И вдруг, она заявляет, что беременна. Люди все знали, как она ходила, гуляла…Она запрещает мне общаться с внучкой", – высказала свои подозрения пожилая женщина.

После появилась сама Мария. Она попыталась объяснить гостям шоу почему препятствует контактам ребенка с близкими супруга. "Была ситуация, я запретила ей общаться с внучкой. Я не могу доверить, когда они в таком состоянии, пьяные", - поведала девушка.

Далее стали известны подробности конфликта школьницы с собственной матерью. Квартира, в которой они все вместе живут разделена на пополам. Марии и Дмитрию даже пришлось купить себе отдельный холодильник. Все это сделано для того, чтобы реже встречаться с родственниками.

Девушка вспомнила, что до их женитьбы мама не препятствовала ее общению с будущем мужем. И была не против, когда Дмитрий оставался на ночь у своей зазнобы. "Он у нас остался ночевать, когда его бабушка не открыла. Ее дома не было или пьяная спала. Он пришел ко мне, мамы дома не было, я позвонила маме и спросила разрешения. Мама дала добро", – рассказала школьница.

В студию вышел брат Дмитрия Анатолий. Он решил поддержать свою бабушку. Молодой мужчина уверен, что Мария родила от другого парня: "Я их познакомил, они встречаться начали. Потом я узнал, что она с "Черкасом" гуляла – с другом. Он был свидетелем у них на свадьбе". Юноша полагает, что этот "друг семьи" настоящий папа малышки.

В конце программы сообщили результаты ДНК-теста. "Вероятность того, что отец Ангелины Дмитрий составляет 99.999%. Отцовство доказано", – с улыбкой сообщил Дмитрий Борисов. Несмотря на положительный итог экспертизы, родственники опять вступили в перепалку. Бабушка продолжила срамить Марию, а гости студии пожелали мира их семье.