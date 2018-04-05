В центре Москвы найдены уникальные надгробия

В центре столицы обнаружены белокаменные надгробия XVI–XVII веков, а также фрагменты сосуда из белой глины XVIII века и чайника XVII века. Артефакты нашли в траншее при перекладке коммуникаций в Малом Златоустинском переулке, передает сетевое издание m24.ru.

Надгробия лежали на глубине 1,3 метра. Ранее на этом месте располагался старейший в Москве Златоустовский монастырь, который снесли в начале ХХ века.