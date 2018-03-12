Сочувствию нашли неожиданное объяснение
Респонденты заполнили анкеты, по которым можно было оценить так называемый коэффициент эмпатии (EQ). Оказалось, что 10% различий в уровне сопереживания связаны с генами, остальные 90% обусловлены социальными факторами. Специалисты подчеркнули, что в любом случае это серьезные цифры.
"Обнаружение того, что хотя бы часть наших различий в уровне эмпатии связана с генетическими факторами, помогает нам понять, например, людей, больных аутизмом и с трудом представляющих мысли и чувства других", – цитирует профессора Саймона Барона-Коэна журнал Translational Psychiatry. В свою очередь автор исследования Варун Вэрриер назвал его серьезным шагом к понимаю того, как генетика влияет на эмпатию.
Кроме того, ученые нашли подтверждение более ранним исследованиям, согласно которыми женщины в большей степени склонны к сопереживанию, чем мужчины. Какие конкретно гены влияют на уровень эмпатии, специалистам еще предстоит выяснить.
Ранее ученые из Университета Кливленда выяснили, что одиночество оказалось смертоноснее алкоголя и сигарет. В исследовании приняли участие 500 человек. Согласно результатам, полученным специалистами, люди, которые состоят в прочных дружеских и любовных отношениях, живут дольше и лучше своих одиноких сверстников. Они реже страдают депрессиями и в целом чувствуют себя более счастливыми. Одиночество увеличивает риск умереть до 35 лет на 30%.
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