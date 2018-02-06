В семье 58-летнего Парфенова родился ребенок

Известный журналист Леонид Парфенов стал дедушкой. Радостную новость сообщила новоиспеченная бабушка – 51-летняя супруга телеведущего Елена Чекалова.

Их сын Иван впервые стал отцом. Новорожденного назвали Мишей. "Бабушка рядышком с дедушкой. Да, сегодня в нашей семье счастье: родился Михаил Иванович Парфенов-Бройтман. Вес – 3940, 54 сантиметра. Я бабуля!" – цитирует пост Елены Чекаловой в Instagram "Экспресс-газета". "Многие мои подруги этого звания не то чтобы стесняются, но предпочитают, чтобы внуки их называли их Машей или Леной. А вот мы с Леней – просто бабушка и дедушка", – написала жена телеведущего.

"Здорово, что теперь мужу разрешают в течении родов быть рядом с женой – в наше время это было запрещено. По-моему, это так важно, чтобы муж тоже "рожал", а рядом с роженицей был любимый, а не только чужие тетки и дядьки. Особенно вспоминая, как рожала я сама, и как на меня орали матом медсестры", - прокомментировала рождение наследника Елена Чекалова в Facebook.

Публикация от Maria Broytman-Parfenova (@maria_broytman) Фев 5, 2018 в 1:16 PST

Ивану Парфенову 29 лет. Он женат на дочери инвестиционного банкира Михаила Бройтмана Марии. Счастливых молодых родителей поздравляют в Сети фолловеры. "Поздравляю! Огромное счастье! Здоровья малышу и маме! Радости!", "Счастья и здоровья вашей семье!", "А-а-а!!! Пупсики, поздравляю!!! Какие вы молодцы!" – пишут подписчики Марии Бройтман в Instagram.