Дочь Парфенова рассталась с богатым женихом

Наследница известного телеведущего Мария передумала выходить замуж. Это подтвердила ее мать, ресторатор Елена Чекалова.

Мария Парфенова и ее возлюбленный, бизнесмен Андрей Муравьев, расстались. Предложение руки и сердца девушка получила еще в канун Нового 2017 года, но спустя время решила ответить "нет".

Мать поддерживает Марию. Она считает, что дочери рано думать о семейной жизни. "Это действительно правда", – подтвердила информацию о расставании наследницы с женихом Чекалова. "Маша передумала, притормозила бурный ход развития событий. И правильно сделала: как мне кажется, молодая еще", – уверена жена Леонида Парфенова.

Отметим, первыми о решении влюбленных пожениться узнали родители Маши. Елена Чекалова сделала эмоциональный пост на своей странице в Facebook. "Друзья, у нас в семье сегодня праздник: моя Маша стала невестой. Мне кажется, что обручение под Новый год – это к счастью", – писала она.

Публикация от Maria ��Parfenova (@ginger.minion) Июл 1 2017 в 3:50 PDT

Однако она ошиблась. Кстати, уже на протяжении долгого времени Мария не размещает совместные фотографии с Андреем Муравьевым, передает StarHit.

Напомним, брат Марии Иван Парфенов уже два года как женат. Он и Мария Бройтман сыграли свадьбу в июне 2015 года. В сентябре они устроили торжество для близких в особняке Эрихсона в Гранатном переулке. Мероприятие проходило в соответствии с еврейскими традициями. Как писали Dni.Ru, молодые провели необычный медовый месяц – облетели мир за 31 день.