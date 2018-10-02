В Казахстане на борт самолета проник безбилетник

Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию (МИР) Казахстана ведет расследование инцидента, когда на самолет авиакомпании Air Astana, следовавшего из Алма-Аты в Гонконг, проник безбилетник, передает RT. Подробности произошедшего не приводятся. Отмечается, что в ходе проверки будут изучены все обстоятельства случившегося.
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