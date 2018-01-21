Боксер-педофил насиловал старушек и детей

Иркутск, долгое время бывший обычным тихим провинциальным городом, в один момент по воле одного человека стал похож на площадку, где разворачиваются действия фильма ужаса. С одной лишь разницей – все происходило не на экране, а наяву. Имя Василия Кулика стало широко известно только после его задержания. До этого момента его знали как врача-терапевта или анонимного маньяка-убийцу по прозвище "иркутский монстр".



Василий Кулик родился 17 января 1956 года в Иркутске. Он был поздним ребенком, когда он родился, родителям было уже за 40. Беременность и роды у матери проходили тяжело, была вероятность появления патологий. Мать будущего маньяка неохотно рассказывала о сыне.

По ее словам, он появился на свет недоношенным, семимесячным. До полугода его не купали, так как кожа от воды начинала чернеть. Только в шесть месяцев он начал походить на ребенка". Новорожденному с матерью пришлось задержаться в роддоме на месяц, но и при выписке ребенок весил немногим более двух килограммов.

В детстве Василий Кулик много болел: в его медкарте значилась корь, гепатит, ревматизмом, долго задыхался от бронхиальной астмы, а раннем детстве у него также наблюдался плохой ночной сон (иногда доходило до того, что он мог вообще не спать). Ребенок рос сильно ослабленным, из-за чего мать окружала его излишней опекой.

Из показаний сестры Василия Кулика: "К Василию в семье было особое отношение, ему все позволялось и прощалось. Он это быстро понял и рос очень эгоистичным, порой до жестокости, ребенком… Однажды он схватил нож и побежал за мной, я едва успела выскочить из комнаты, захлопнув за собой дверь, в которую – слышала – впился нож".

В то же время мать Василия утверждала, что ее ребенок был рос тихим и слабым. Даже когда друг после окончания вуза позвал Кулика в хирурги, то Василий отказался, сказав, что не может делать операции в силу характера. При этом, мать будущего убийцы заметила, что в доме всегда были животные, в том числе черепаха, собака, кота, к которым ребенок очень хорошо относился. Правда, в ходе следствия выяснилось, что она глубоко заблуждалась – еще в детстве Кулик обожал мучить кошек, от чего получал нескрываемое удовольствие. Эти ощущения он старался воспроизвести неоднократно, и искал их в повседневной жизни.

В школьные годы Василий увлекался спортом, особенно были заметны успехи в боксе – на областных соревнованиях он даже занял первое место в своей весовой категории. Однако были и досадные поражения, как-то во время боя он получил мощный удар, от которого отправился в нокаут, после чего долгое время лечился в больнице.

Известно, что Кулик рано стал интересоваться сексом, получив первый подобный опыт, еще учась в школе. А в институте он изготавливал снотворное, которое подмешивал в спиртное своим однокурсницам во время выездов на природу. Во время таких пикников даже отказывавшие ему в сексуальных притязаниях были не в силах сопротивляться насильнику. Правда, по этому поводу никто из них не обращался в милицию, очевидно, не помня произошедшего. В 1980 году Кулику сильно досталось от местных хулиганов. Они напали на него и ударили обрезком трубы по голове, после чего ограбили. После этого в голове у Василия Кулика что-то перемкнуло, и его стали все меньше интересовать женщины, все сексуальное внимание переключилось на детей.

Из показаний Василия Кулика "… последние лет пять—шесть (после травмы головы) меня регулярно посещают мысли сексуального характера, где я совершаю половые акты с детьми. Вначале я думал только о девочках, потом и о мальчиках, а также о старушках…"

После травмы головы он впервые попытался соблазнить девочку-четвероклассницу. Он пытался добиться ее расположения, задаривая игрушками, писал письма. Через полгода ребенок сообщил матери об ухаживании взрослого мужчины, после чего та обратилась в соответствующие органы. Однако милиция спустила дело на тормозах, попутно потеряв записки Кулика ребенку. В 1981 он женился на Марине, девушке из Северобайкальска. Ей нравилось обеспеченное положение семьи и сам Василий.

Из показаний Кулика: "Ведя половую жизнь с женой, я мысленно желал маленьких девочек".

После его направили участковым терапевтом, где главной задачей было избавиться от пациентов, выписывая им лекарства как под копирку: от головы – анальгин, от горла – стрептоцид, от сердца – валидол и так далее. Был и второй вариант – перекидывание больных к профильным специалистам, после которых они редко возвращались обратно к терапевту. "Самое главное в моем деле – чтобы больной ушел из бренного мира не с территории участка, а откинулся где-нибудь на улице или на больничной койке, тогда это уже не моя участковая промашка", – писал он в своем дневнике. Начало работы врачом совпало и с началом его преступного пути.

В начале 1982 года, пока его жена была в роддоме, он заманил в гараж маленькую девочку и изнасиловал. Это, по его словам, произошло экспромтом, как и все последующие преступления. Детей для удовлетворения своих нездоровых желаний Кулик отбирал по внешности. Его не смущала даже степень собственного родства с ними – он рассказал, что имел желание изнасиловать обоих своих сыновей. Но когда реализовать задуманное по разным причинам у него не получалось, он шел на улицу и выискивал очередную жертву.

Из показаний Василия Кулика: "Как-то, "работая" с очередной жертвой и преодолевая ее сопротивление, я немного придушил девочку. Она стала агонизировать, забилась в конвульсиях. Это вызвало у меня особое чувство полового удовлетворения. После этого случая стал так поступать со всеми жертвами – насилуя убивал, убивая насиловал".

Позже маньяк рассказал, что во время изнасилований душил своих жертв. При этом, по его словам, он завершал половой акт, когда попавший в руки убийцы-извращенца человек был уже мертв, испытывая от этого огромное удовольствие. В один момент у Кулика возникла мысль изнасиловать пожилую женщину. 72-летняя старушка жаловалась на здоровье, и он, пользуясь знакомством с ней, попал к ней в дом. Там он ввел ей одурманивающий укол, изнасиловал в извращенной форме и затем убил. Смерть пожилой женщины назвали результатом ишемической болезни сердца, атеросклероза и гипертонической болезни. Ее тело даже не вскрывалось

Из показаний Василия Кулика: "При желании я мог бы реализовать довольно много замыслов по большому списку старушек. Был у меня список и молодых одиноких женщин, которых я посетил в качестве врача скорой помощи".

За первым убийством старушки последовали еще шесть, но все они не вызвали сильных эмоций у маньяка. А милиция, тем временем заводить уголовные дела по этим фактам не торопилась, списывая все на естественные причины смерти. Не влияло на решения об отказе в возбуждении дел даже то, что преступник оставлял после себя массу улик. В мае 1984 года Кулик переключился на детей, его жертвой стала Лариса С., которую маньяк заманил в укромное место предложением поиграть в прятки.

Милиция начала поиск преступника с проверки бывших уголовников, ранее осужденных за подобные преступления. Были даже задержания и признавшиеся в совершении преступления. Однако убийства детей продолжались. Зимой был найден труп семилетнего Андрея Ф со следами изнасилования. Самой младшей жертве Кулика было всего 2 года и 7 месяцев. Он выкрал ребенка, когда бабушка одела девочку для прогулки и оставила на крыльце, занимаясь старшей внучкой. Потом была еще одна жертва – труп ребенка был обнаружен в собственной квартире, куда девочка сама впустила преступника.

Со временем у злоумышленника появлялись новые фантазии, которые он незамедлительно воплощал в жизнь. Так, он впервые применил для убийства нож, а не удушение. Жертвой стала 75-летняя женщина. После совершения преступления Кулик не мог разобраться в том, что ему больше нравится: душить или резать? Позже он рассказал, что орудовать ножом ему понравилось больше и, убивая очередного ребенка, он жалел, что не взял с собой клинок. "С этого момента у меня в мыслях появился новый элемент – я трупы своих жертв расчленяю на куски", – рассказывал позже преступник.

К концу 1985 года было уже пять нераскрытых убийств детей, сопряженных с сексуальным насилием. Расследование дало основания считать, что все они совершались одним человеком. По данным милиции, нападения совершал мужчина 25-30 лет, выше среднего роста, худощавый, в очках, картавящий. Он мог носить темное пальто и иметь при себе дипломат.

17 января 1986 года семья Василия Кулика готовилась к празднованию его 30-летия. А сам он, возбудившись в процессе купания своего сына, под предлогом похода в магазин решил изнасиловать и убить ребенка. Жертву он нашел в булочной и повел мальчика на стройку. Кулик силой затащил Сережу Н. в строящийся дом и придушил его до потери сознания. Но из-за того, что маньяка ждали дома на торжество, он забыл об осторожности – странного молодого человека, тащащего мальчика в пустое здание, заметили. Силуэт мужчины, стоявшего на коленях, и лежащий полураздетый мальчик не оставляли сомнений в том, к чему готовился маньяк. Попытку скрыться пресекли прохожие, оказавшиеся в тот момент поблизости, после чего Кулик оказался в милиции.

На следующий день Кулик написал признательное заявление, в котором рассказал о 30 совершенных преступлениях, 14 из которых были им убиты. Он также показал места совершения правонарушений. Однако никаких других подробностей не сообщил. Дневник, в котором задержанный описывал свои деяния, сожгла его мать, решив, что никто не должен был это прочитать. Таким образом, получалось, что все дело зиждилось лишь на показаниях самого Кулика (кроме последнего случая, когда его взяли на месте преступления). В таком незавершенном виде его дело направили в суд, где преступник заявил о том, что оговорил себя под давлением неких людей. Вкупе с допущенными при следствии ошибками это дало повод отправить дело Кулика на дополнительное расследование. Делом занялась новая бригада правоохранителей.





Ей удалось отыскать двух новых жертв маньяка. О них Кулик упоминал еще на первом этапе следствия. Это обстоятельство могло помочь доказать вину задержанного. Одновременно шли многочисленные экспертизы, которые должны были лечь в основу для обвинения преступника. Так, по зернышку, собрались доказательства, опровергающие слова Кулика о том, что якобы имел место самооговор. В начале нового допроса у злоумышленника узнавали данные только о новых обнаруженных жертвах. Попутно проводились опознания, очные ставки, предоставлялись для ознакомления результаты экспертиз. Все указывало на него. На четвертый день допросов злоумышленник сдался и полностью признал вину, более того, сообщил о совершении еще нескольких преступлений, о которых ранее не было известно.

От последних данных показаниях Василий Кулик уже не открещивался до конца следствия и суда. 11 августа 1988 года суд приговорил маньяка к высшей мере наказания – расстрелу. Еще почти год злоумышленник находился в камере для смертников, где вел дневник, писал стихи, раздавал интервью журналистам, рассуждая в них о жизни. 26 июня 1989 года приговор был приведен в исполнение. Иркутский монстр завершил свой кровавый жизненный путь в 33 года.

