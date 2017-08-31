Москвичей напугал дым после обрезания в синагоге

Причиной дыма, который был замечен у Хоральной синагоги в Москве, был не пожар. Москвичей напугал дым от шашлыка во время семейного праздника по случаю обрезания.

Как рассказали сотрудники синагоги, москвичи паниковали совешенно зря. Дым, который поднимался от Московской хоральной синагоги, не был дымом от пожара, сообщает РИА Новости.

"На самом деле, пожара в синагоге не было. Это просто здесь, в нашей синагоге, у людей торжество и они решили во дворе шашлык сделать. Торжество по случаю Брит-мила – обрезания", – рассказал представитель синагоги. Верующие подчеркнули, что согласно вероучению иудаизма, обрезание является символом договора между людьми и Богом. Согласно канонам этой религии, обрезанию подвергаются все еврейские младенцы мужского пола на восьмой день после рождения.

После самого действа у иудеев принято торжественно отмечать это событие. День обрезания считается праздничным. По окончании процедуры накрывается щедрый стол. Впрочем, шашлык к еврейскому столу все же более позднее изобретение и сказать, что это каконическая традиция, нельзя.

"Можно было бы сказать, что перед нами очередной пример взаимопроникновения культур, актуализации христианских символов в еврейской парадигме. Однако такой вывод, с нашей точки зрения, будет верным лишь отчасти", – считает московский религиовед и историк Юрий Табак.

Московская Хоральная синагога на Китай-Городе построена в 1891 году. После многочисленных перестоений и реконструкций к 2006 году зданию был возвращен первоначальный облик.