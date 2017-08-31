Москвичей напугал дым после обрезания в синагоге
Как рассказали сотрудники синагоги, москвичи паниковали совешенно зря. Дым, который поднимался от Московской хоральной синагоги, не был дымом от пожара, сообщает РИА Новости.
"На самом деле, пожара в синагоге не было. Это просто здесь, в нашей синагоге, у людей торжество и они решили во дворе шашлык сделать. Торжество по случаю Брит-мила – обрезания", – рассказал представитель синагоги. Верующие подчеркнули, что согласно вероучению иудаизма, обрезание является символом договора между людьми и Богом. Согласно канонам этой религии, обрезанию подвергаются все еврейские младенцы мужского пола на восьмой день после рождения.
После самого действа у иудеев принято торжественно отмечать это событие. День обрезания считается праздничным. По окончании процедуры накрывается щедрый стол. Впрочем, шашлык к еврейскому столу все же более позднее изобретение и сказать, что это каконическая традиция, нельзя.
"Можно было бы сказать, что перед нами очередной пример взаимопроникновения культур, актуализации христианских символов в еврейской парадигме. Однако такой вывод, с нашей точки зрения, будет верным лишь отчасти", – считает московский религиовед и историк Юрий Табак.
Московская Хоральная синагога на Китай-Городе построена в 1891 году. После многочисленных перестоений и реконструкций к 2006 году зданию был возвращен первоначальный облик.
Вскрылись неожиданные подробности прошлого невестки королевы
Певица дала откровенное интревью
Телеведущая поплакалась фанатам
Во время распития спиртного случилось странное