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Общество

Москвичей напугал дым после обрезания в синагоге

Фото: Dni.Ru
Причиной дыма, который был замечен у Хоральной синагоги в Москве, был не пожар. Москвичей напугал дым от шашлыка во время семейного праздника по случаю обрезания.
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Как рассказали сотрудники синагоги, москвичи паниковали совешенно зря. Дым, который поднимался от Московской хоральной синагоги, не был дымом от пожара, сообщает РИА Новости. 

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"На самом деле, пожара в синагоге не было. Это просто здесь, в нашей синагоге, у людей торжество и они решили во дворе шашлык сделать. Торжество по случаю Брит-мила – обрезания", – рассказал представитель синагоги. Верующие подчеркнули, что согласно вероучению иудаизма, обрезание является символом договора между людьми и Богом. Согласно канонам этой религии, обрезанию подвергаются все еврейские младенцы мужского пола на восьмой день после рождения.

После самого действа у иудеев принято торжественно отмечать это событие. День обрезания считается праздничным. По окончании процедуры накрывается щедрый стол. Впрочем, шашлык к еврейскому столу все же более позднее изобретение и сказать, что это каконическая традиция, нельзя. 

Фото: Алексей Минин

"Можно было бы сказать, что перед нами очередной пример взаимопроникновения культур, актуализации христианских символов в еврейской парадигме. Однако такой вывод, с нашей точки зрения, будет верным лишь отчасти", – считает московский религиовед и историк Юрий Табак.  

Московская Хоральная синагога на Китай-Городе построена в 1891 году. После многочисленных перестоений и реконструкций к 2006 году зданию был возвращен первоначальный облик.

Автор: Алексей Минин31 августа 2017, 20:11
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