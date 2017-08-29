Украинские власти продолжают хвастаться безвизовым режимом с ЕС, который, однако, даже не дает гражданам страны права учиться и работать в государствах-членах Евросоюза. Несмотря на это, страны Европы наводнили тысячи украинских гастарбайтеров. Впрочем, чтобы не лишиться хоть какого-то источника заработка, им советуют скрывать свою национальность перед работодателями.

Украина получила долгожданный безвиз с ЕС этим летом, после череды унижений и заискиваний перед "старшими партнерами" в Брюсселе. Президент страны Петр Порошенко на устроенном по этому случаю праздничному концерту громогласно заявил о "единой европейской семье", в которую с введением безвизового режима якобы была принята Незалежная. Впрочем, ничего удивительного, ведь в отличие от умения руководить страной, мастерства в искусстве говорить пафсоные, но пустые речи ему явно не занимать.

Тем не менее, все оказалось не так радужно. Мало того, что украинцам доверяют в ЕС лишь самую грязную и низкооплачиваемую работу, гражданам Незалежной вообще не стоит упоминать о том, откуда они приехали. Так и случилось с молодым человеком по имени Дмитрий, историю которого рассказала "Свободная пресса".

Дмитрий поехал на заработки в Германию. По прибытии на место некий грузин пообещал ему работу на стройке за девятьсот евро в месяц. Казалось, дело сделано, и молодой человек скоро выйдет на работу. Однако когда он сказал, что приехал с Украины, его собеседник встал и попрощался с ним.

Дело в том, что работодатели в Европе опасаются нанимать украинцев на работу из-за их поведения. Так, приводится случай с одной из бригад, которая состояла из выходцев из Львова и бригадира-екатеринбуржца. Украинцы отказались выполнять указание своего руководителя, сославшись на то, что "москаль им не указ". Известны и другие случаи, когда выходцы с Незалежной злоупотребляли алкоголем и провоцировали конфликты по политическим мотивам. Украинцам советуют: чтобы не потерять работу, лучше сказать, что прибыли из России.





Как писали ранее Dni.Ru, украинскими мигрантами возмущены в Польше. Страна не справляется с потоками нелегальных беженцев, которыми всеми способами пытаются сбежать с Незалежной. Из Польши регулярно приходят сообщения о столкновениях между украинцами и поляками, в том числе по политическим и историческим разногласиям. Особенно остро в республике реагируют на упоминание о "Волынской резне" 1943 года, в ходе которой украинские националисты вырезали, по утверждениям Сейма, порядка сотни тысяч этнических поляков – жителей Волыни и приграничных областей.

