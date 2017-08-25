Медработник выиграла $758 миллионов и сразу уволилась

Медицинский работник из Массачусетса Мэвис Уончик сразу же уволилась после того, как выиграла рекордные 758,7 миллионов долларов. Женщина заявила, что теперь хочет "сесть и расслабиться".

"Я позвонила и сказала им, что не вернусь. Первым делом я хочу просто сесть и расслабиться", – заявила женщина, проработавшая 32 года в больнице клерком.

Известно, что накануне выигрыша Мэвис приобрела пять лотерейных билетов. Два из них были автоматически заполнены компьютерами Powerball, в остальных женщина проставляла числа вручную, пишет The Guardian.

По признанию счастливицы, она не верила в то, что ей повезет. "Я подумала, что это всего лишь мечта и она никогда не осуществится". Однако после этих мыслей произошло чудо и билет, в котором Мэвис использовала даты рождения своих членов семьи, выиграл.

Интересно, что около месяца назад женщина оставила шутливый статус в Facebook, который теперь превратился в пророческий. Тогда Мэвис написала, что хочет уйти с работы и найти себе новое занятие "на пляже с ромом".

У женщины есть взрослые сын и дочь. Министр финансов Массачусетса Деб Гольдберг предупредила новоиспеченного миллионера о том, что с деньгами следует обращаться осторожнее. "Я настоятельно советую им нанять очень-очень хороших адвокатов и очень-очень тщательно обдумать, что они собираются делать со своим капиталом", – отметила финансист.