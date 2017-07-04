У знаменитой телеведущей нашли опухоль мозга
Мария Менунос рассказала, что в феврале у нее начались сильные головные боли, из-за которых стало тяжело работать – читать текст с телесуфлера. Журналистка не стала игнорировать тревожные симптомы, и решила сделать магнитно-резонансную томографию.
По итогам обследования выяснилось, что речь идет об опухоли головного мозга. Как раз в этот период Менунос ухаживала за матерью, которой поставили такой же диагноз. "Врачи обнаружили у меня опухоль размером с мяч для гольфа", – цитирует ее People.
По словам американки, узнав о болезни, она многое переосмыслила. "Мы, женщины, думаем о себе в последнюю очередь. Я говорю все время людям: "Если автомобиль издает странный шум, мы отдаем его в ремонт. Почему, когда наше тело сигнализирует о болезни, мы игнорируем это?" Мне повезло, что я отправилась к доктору и подняла тревогу", – отметила она.
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К счастью, опухоль оказалась доброкачественной. После операции Менунос больше месяца провела дома. Состояние актрисы стабильно, как и здоровье ее матери. Вскоре журналистка планирует вернуться к работе.
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