У знаменитой телеведущей нашли опухоль мозга

Американская актриса и журналистка, которая в 2006 году вела конкурс "Евровидение", призналась, что нездорова. По словам 39-летней Марии Менунос, зимой 2017 года у нее обнаружили опухоль мозга.

Мария Менунос рассказала, что в феврале у нее начались сильные головные боли, из-за которых стало тяжело работать – читать текст с телесуфлера. Журналистка не стала игнорировать тревожные симптомы, и решила сделать магнитно-резонансную томографию.

По итогам обследования выяснилось, что речь идет об опухоли головного мозга. Как раз в этот период Менунос ухаживала за матерью, которой поставили такой же диагноз. "Врачи обнаружили у меня опухоль размером с мяч для гольфа", – цитирует ее People.

По словам американки, узнав о болезни, она многое переосмыслила. "Мы, женщины, думаем о себе в последнюю очередь. Я говорю все время людям: "Если автомобиль издает странный шум, мы отдаем его в ремонт. Почему, когда наше тело сигнализирует о болезни, мы игнорируем это?" Мне повезло, что я отправилась к доктору и подняла тревогу", – отметила она.

enter; width:100%;"> Публикация от maria menounos (@mariamenounos) Июл 3 2017 в 7:48 PDT

К счастью, опухоль оказалась доброкачественной. После операции Менунос больше месяца провела дома. Состояние актрисы стабильно, как и здоровье ее матери. Вскоре журналистка планирует вернуться к работе.