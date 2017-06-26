Сколько осталось жить больному раком Задорнову

Ясновидящая рассказала о болезни известного сатирика. Медиум уверена, что у Задорнова достаточно энергии, чтобы не сдаться в борьбе со страшным недугом.

СМИ активно распространяют информацию о том, что состояние Михаила Задорнова, борющегося с раком мозга, неутешительно. Говорят, артист отказался от медицинской помощи, которая все равно не способствует улучшению самочувствия. Сейчас Михаил Николаевич находится в Юрмале, в собственном доме. Именно в клинике этого города сатирику провели курс химиотерапии.

Чтобы понять, каковы прогнозы состояния артиста и драматурга, Dni.Ru обратились за комментарием к одному из самых высококвалифицированных онкологов России, врачу высшей категории, Павлу Попову. "В бытовом понимании опухоли все на одно лицо, а с точки зрения медицины они разные. Я, может быть, вас удивлю, но если человек обращается с симптоматикой опухоли головного мозга, то всегда оказывается поздно", – сказал он.

enter; width:100%;"> Публикация от Михаил Задорнов (@zadornovmn) Июн 7 2017 в 10:10 PDT

"Практика показывает, что пациенты со страшным диагнозом слишком поздно обращаются за помощью. На ранней стадии опухоль настолько маленькая, что она никак не беспокоит человека. Как долго живут с раком головного мозга, сказать сложно. Поскольку наш мозг заключен в черепную коробку, по мере роста опухоли происходит повышение внутричерепного давления. Продолжительность жизни тут зависит исключительно от динамики роста опухоли и ее давления на мозг", – прокомментировал онколог страшный недуг юмориста.

Публикация от Михаил Задорнов (@zadornovmn) Июн 2 2017 в 8:53 PDT

В свою очередь медиум Айгуль Хуснетдинова в ходе беседы с корреспондентом Dni.Ru дала понять, что Задорнову не стоит раньше времени опускать руки и прощаться с близкими.

"Если выразиться совсем грубо, то хоронить Михаила еще рано. У него действительно сложная и неизлечимая болезнь, но у него очень много жизненной энергии и планов, связанных с семьей. Я бы не сказала, что его зовет потусторонний мир. Ничего подобного. Он, в принципе, еще может продержаться значительное количество времени, несмотря на столь тяжелую болезнь. Сказать, что прямо завтра произойдет необратимое, я не могу. Энергии артиста достаточно для того, чтобы продолжать бороться", – рассказала ясновидящая.

Публикация от Экстрасенс Айгуль Хуснетдинова (@ssimplified) Мар 26 2017 в 5:45 PDT

Напомним, в ноябре 2016 года Михаил Задорнов перенес операцию в одной из самых престижных клиник Германии. Рядом с артистом почти всегда находилась супруга, которая, пока муж проходил лечение в больнице, занималась всеми его делами.



