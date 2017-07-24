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Общество

Первый легальный миллионер СССР умер в одиночестве

Артем Тарасов. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Тело Артема Тарасова, скончавшегося в квартире на Земляном Валу 22 июля, обнаружил его друг. Он привез 67-летнему миллионеру лекарства.

Продолжение: Перед смертью советский миллионер доверился шарлатану

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Следствие считает, что о криминальном характере смерти Артема Тарасова речь не идет. В последние годы предприниматель жил один, раз в неделю приходила домработница. Утром 22 июля он позвонил близкому другу и попросил привезти антибиотик для лечения воспаления легких.

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Умер первый легальный миллионер СССР

По данным "Московского комсомольца", врачам Тарасов не доверял и ходил только на УЗИ. Знакомые бизнесмена рассказали полицейским, что диагнозы он ставил самостоятельно, а лекарства искал в интернете. При этом в его доме находятся отделение круглосуточной неотложной помощи по ЦАО и частная медицинская клиника.

Друг приехал к Тарасову около 19:30 мск. Он открыл дверь своим ключом и увидел хозяина квартиры лежащим на полу. Прибывшие по вызову врачи скорой помощи заключили, что смерть наступила два или три часа назад. Позже выяснилось, что предприниматель умер от пневмонии, сообщает Rg.ru.

Артем Тарасов был одним из первых кооператоров в СССР. Получив зарплату в размере трех миллионов рублей в 1989 году, он фактически стал первым легальным миллионером в Советском Союзе.

Автор: Людмила Фоканова24 июля 2017, 09:02

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