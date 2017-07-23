Застрявшими в Турции туристами занялась прокуратура

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки авиарейсов компании iFly. Из-за сбоев в расписании в Турции застряли порядка 300 российских туристов.

"Сложившаяся ситуация находится на контроле прокуратуры, особое внимание уделяется соблюдению прав пассажиров", – сообщили в пресс-службе ведомства. Авиакомпания пообещала вывезти россиян на родину в течение двух дней, передает "Говорит Москва".

