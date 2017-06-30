В Москве отменили "ветхозаветный потоп"

Напуганные майским ураганом москвичи с ужасом восприняли информацию о новом штормовом предупреждении на 30 июня. К счастью, похоже, апокалипсис не повторится. Синоптики скорректировали свой прогноз.

Как сообщал ранее центр "Фобос", в пятницу 30 июня Московский регион мог оказаться во власти обширного атлантического вихря — сначала в его теплом секторе, наполненном жарким воздухом, а во второй половине дня под влиянием связанного с ним холодного фронтального раздела. Температура воздуха ночью +10…+15°С, а днем жарко +24…+29°С. Ветер сильный южный, 7–12 м/с, порывы до 20 м/с.

Утром 30 июня в Гидрометцентре Москвы и Московской области заявили, что по уточненным прогнозам, на столицу 30 июня выпадет лишь 25 миллиметров осадков, а не 40, как предполагалось ранее, передает "Газета.ru". Это значит, что сильнейший тропический ливень, который окрестили "ветхозаветным" потопом, временно отменяется.

По словам метеорологов, дождь все-таки обрушится на город в середине дня и будет идти до позднего вечера, за это время выпадет 75% месячной нормы осадков, которая для июня в регионе составляет 75 миллиметров. На более-менее летнюю погоду можно рассчитывать в начале следующей недели. У горожан наконец появится возможность позагорать.

В понедельник, 3 июля, циклон отступит на Урал, а на столичный регион распространится промежуточный антициклональный гребень, подняв давление до практически идеальных 745 мм рт. ст. Температура воздуха будет вполне комфортной и характерной для начала июля: +19…+24°С днем.