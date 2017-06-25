Открытие ММКФ ДТП с "пьяным" мальчиком Эксклюзив Интервью Дом-2

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Общество

Эрдоган потерял сознание во время молитвы

Реджеп Эрдоган. Фото: GLOBAL LOOK press/Depo Photos
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упал в обморок во время утренней молитвы в мечети. По окончанию молитвы турецкий лидер дал интервью журналистам и рассказал, что чувствует себя хорошо.
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Во время утренней молитвы в мечети в честь праздника Ураза-Байрам, который праздную мусульмане всего мира, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потерял сознание. По информации издания Hurriyet, к лишившемуся сознания турецкому лидеру тут же подбежали охранники. После на место прибыли и врачи.

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Журналистов в это время к мечети не подпускали. Однако по окончанию молитвы сам Эрдоган пообщался с представителями СМИ. "Сейчас я в порядке", – успокоил он собравшихся. Тем не менее, наличие проблем со здоровьем политик скрывать не стал.

"Мне стало плохо из-за моего давления, связанного с диабетом", – цитирует РИА Новости Реджепа Тайипа Эрдогана. Отметим, на праздник Ураза-Байрам верующие мусульмане прекращают держать строгий пост, который длился весь священный месяц Рамадан. Возможно, что с этим обстоятельством и было связано резкое повышение уровня сахара в крови турецкого лидера.

Как писали Dni.Ru, широко отмечается Ураза-Байрам и в Москве. У столичной Соборной Мечети собрались десятки тысяч верующих. Тем, кому не хватило места внутри, расположились на окрестных улицах. К ним обратилсяглава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. Он зачитал поздравления с праздником от президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева и пожелал мусульманам здоровья, счастья и мира во всем мире.

Автор: Геннадий Куприянов25 июня 2017, 10:55

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