Разъяренная Меркель набросилась на Эрдогана

Канцлер Германии Ангела Меркель предъявила ультиматум главе Турции Реджепу Эрдогану. Немецкого лидера взбесил отказ пустить официальных лиц Германии на авиабазу "Инджирлик".

На этом военном объекте, находящемся на юго-востоке Турции, располагаются немецкие самолеты-разведчики, участвующие в антитеррористической операции западных стран в Сирии. Депутаты бундестага хотели ознакомиться с условиями проживания немецких солдат, однако Анкара запретила посещать базу.

Как пишет американское агентство Bloomberg, на саммите НАТО в Брюсселе Меркель прямо заявила Эрдогану, что выведет свои войска из Турции, если та не допустит немецких официальных лиц на объект.

"Я дам ясно понять в ходе моей беседы с турецким президентом, что для нас крайне важно, чтобы немецких военнослужащих посещали законодатели, потому что у нас парламентская армия", – сказала политик. Реакция Анкары пока не известна.



Стоит отметить, что отношения между немецкими и турецкими властями в последнее время стремительно ухудшаются. Недавно Эрдоган обратился к живущим в Германии туркам, призвав их голосовать против Меркель на предстоящих осенью этого года выборах. Поводом для резкого заявления стало игнорирование немецкими властями запросов турецкого правительства о нескольких тысячах проживающих в Германии курдах, которых официальная Анкара считает террористами. "Поддерживая Меркель, вы поддерживаете террористов", – сказал Эрдоган в телеинтервью.





На это заявление отреагировал официальный представитель немецкого канцлера Штеффен Зайберт, отметивший, что обвинения против Меркель абсурдны и она не намерена участвовать в игре провокаций. Тем временем журналисты Deutsche Welle узнали, что власти Германии могут запретить въезд в страну турецким политикам после недружественных высказываний Эрдогана.

Он уже обвинял Берлин в пособничестве терроризму после задержания в Стамбуле корреспондента немецкого издания Die Welt Дениза Юсела, которого в Анкаре подозревают в связях с боевиками. Кроме того, в начале марта МИД Турции вызвал посла Германии в связи с отменой выступления турецкого министра юстиции Бекира Боздага.

Эрдоган в последние дни рассорился не только с Германией. Отношения с Голландией испортились после того, как турецкий президент назвал эту страну банановой республикой и призвал ввести против нее санкции.

