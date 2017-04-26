Эрдоган совершил роковую ошибку при общении с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскрыл журналистам детали телефонного разговора с Владимиром Путиным. Это произошло в преддверии встречи двух лидеров, намеченной на 3 мая.

Эрдоган в интервью западной прессе процитировал слова Владимира Путина из их телефонного разговора. Они касались сирийского президента Башара Асада. По словам турецкого лидера, российский президент сказал ему следующее: "Эрдоган, не пойми меня неправильно, я не защищаю Асада, я не его адвокат".

Известно, что Кремль, как, впрочем, руководство любого государства, не любит разглашения деталей телефонных переговоров высших лиц. Не секрет, что российско-турецкие отношения сейчас переживают не самые легкие времена и то, что предстоящие в Сочи переговоры обещают быть для Эрдогана непростыми.

Своими неосторожными высказываниями турецкий президент подлил еще больше масла в огонь взаимоотношений Москвы и Анкары. Очевидно, что его видение решения сирийской проблемы кардинально отличается от взглядов Москвы: по сценарию Эрдогана Башар Асад должен непременно уйти.

В России же не раз отмечали, что защищают не столько интересы нынешнего сирийского лидера, сколько законную власть в этой стране. Поэтому даже в контексте нового заявления Эрдогана о необходимости ухода Асада, также прозвучавшего сегодня, процитированные слова Путина вряд ли могут быть интерпретированы как изменение позиции Москвы относительно судьбы сирийского руководителя.





Получается, что Эрдоган попытался ввести в заблуждение журналистов и всю мировую общественность. Подобные ситуации, связанные с разглашением телефонных разговоров, уже возникали.

Одним из самых громких скандалов стало раскрытие в 2014 году тогдашним главой Еврокомиссии Жозе Мануэлом Баррозу деталей его телефонной беседы с Владимиром Путиным. В Москве заявили, что подобные случаи – это нарушение сложившихся традиций общения глав государств и дипломатического протокола.