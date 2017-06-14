Установлена личность напавшего на соратника Трампа

Установлена личность стрелка, напавшего на координатора фракции республиканцев в Палате представителей Стива Скализа. Его имя появилось в СМИ. Огонь из автоматического оружия по толпе людей, среди которых был и конгрессмен, открыл 66-летний житель Иллинойса Джеймс Т. Ходжкинсон III, передает "Газета.ru". Нападение произошло на тренировочной бейсбольной площадке в Александрии неподалеку от Вашингтона. Нападавший выпустил порядка 50-100 пуль из автоматического оружия. За развитием ситуации следит президент США Дональд Трамп.