Пассажирка из любопытства открыла в самолете аварийный люк

Борт готовился к взлету, бортпроводник проводил необходимый инструктаж. После его объяснений о правилах пользования аварийным люком пассажирка решила проверить – что будет, если потянуть за ручку, которую нельзя трогать.

Отменой рейса закончилось для 113-ти пассажиров рейса Пекин – Сямэнь проявление любопытства у одной из пассажирок. Авиакомпания Xiamen Air приняла решение пересадить пассажиров на другой борт после того, как внимание китаянки привлек аварийный люк. Женщина решила на практике проверить – что же произойдет, если дернуть за ручку, к которой в штатной ситуации прикасаться запрещено, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на China News.

Когда самолет уже был готов к взлету, бортпроводник проводил будничный инструктаж для пассажиров, сидевших на 48-м ряду прямо у аварийного выхода. Сотрудник авиакомпании как раз рассказывал – что это за люк и почему нельзя его трогать, когда полет проходит штатно – когда сидевшая у люка китаянка вдруг потянула ручку аварийного выхода.





Благо, самолет еще не поднялся в воздух. Люк раскрылся, был автоматически выброшен аварийный трап. Женщину задержали на 12 суток, а рейс отменили. Теперь любопытной китаянке предстоит возместить причиненный ущерб в сто тысяч юаней (около 14 тысяч долларов).