"Времена и эпохи" против политизации фестиваля

Организаторы фестиваля "Времена и эпохи" призвали не
превращать праздник на Тверской улице Москвы в политический митинг. Об этом сообщили
в пресс-службе фестиваля.
Там пояснили, что в День России главная улица страны станет пешеходной, на ней состоится масштабное событие под названием "День истории России". Профессиональные реконструкторы со всего мира воспроизведут 12 эпох, связанных с историей нашей страны.
"Весь фестиваль, ровно как и его кульминацию, мы готовили более полугода, – рассказали агентству "Москва" в пресс-службе фестиваля. – На улице Тверская соберется больше тысячи профессиональных реконструкторов, включая иностранцев".
По словам организаторов, на празднике ожидаются сотни тысяч посетителей. Они отметили, что превращать кульминацию фестиваля в политическую акцию "было бы полным неуважением ко всем им, к нашему труду", сказал глава агентства исторических проектов "Ратоборцы" Алексей Овчаренко.
Как ранее писали Dni.ru, фестиваль исторической реконструкции "Времена и Эпохи. Собрание" проходит в городе с 1 по 12 июня. Для участия в нем приехали 10 тысяч реконструкторов и участников из разных стран. На трех десятках городских площадках были продемонстрированы 12 исторических эпох.
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