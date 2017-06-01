На алкоголь в Duty Free наложат ограничения

Россиянам хотят ограничить возможности при покупке алкоголя в аэропортах в магазинах duty free. Приобретенные спиртные напитки, возможно, будет запрещено проносить с собой на борт самолета.

Министр транспорта Максим Соколов рассказал о возможных ограничениях в рамках Петербургского экономического форума. По его словам, перед принятием такого решения необходимо выслушать точки зрения экспертов. "Что касается сдачи в багаж алкогольной продукции, которую приобретают пассажиры в магазинах duty free, то здесь надо все дополнительно взвесить", – цитирует его телеканал "НТВ".

При этом он отметил, что деятельность магазинов Duty Free сильно влияет на финансовую модель самих аэропортов. "Инвесторы, вкладываясь в развитие аэропортовой инфраструктуры нашей страны или любой другой, конечно, рассчитывают в том числе на доходы от магазинов duty free", – пояснил глава ведомства.

По словам руководителя министерства, принятие таких ограничений может негативно сказаться на желании посетителей магазина покупать в нем спиртные напитки. В связи с этим нарушится и инвестиционная привлекательность воздушных гаваней. По мнению Максима Соколова, это приведет к тому, что "меньше будет строиться хороших аэропортов в нашей стране".

Напомним, в феврале 2017 года в МВД предложили обязать россиян сдавать в багажное отделение весь алкоголь, купленный в магазинах duty free. В ведомстве тогда заявили, что подобные меры должны предупредить возникновение чрезвычайных ситуаций на борту самолета.

интересно, покупая алкоголь в зоне duty free, я вроде как уже покинул Родину) но нет...МВД считает иначе — Сан Саныч (@mynameis_76) 16 февраля 2017 г.

Также в министерстве предложили максимально ограничить продажу алкоголя в кафе и ресторанах в аэропортах страны и обучить персонал авиакомпаний методам борьбы с дебоширами. В пресс-службе Управления на транспорте центрального управления МВД пояснили, что большинство правонарушений на борту самолета совершается людьми в состоянии алкогольного опьянения.

