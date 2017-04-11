В США секс-скандал разрушил жизнь губернатора
Роберт Бентли признал вину и написал заявление об отставке, сообщила прокурор Элен Брукс. Губернатор Алабамы пояснил, что не подал отчет о взносах в свою избирательную кампанию и перевел часть средств на счета подчиненной. Вероятно, именно с ней 74-летний Бентли состоял в интимных отношениях, передает The New York Times.
Секс-скандал поставил крест не только на карьере политика: рухнула и семейная жизнь. Узнав об измене, его жена Диана подала на развод, отмечает издание.
Информация о похождениях губернатора появилась еще в 2015 году. Позже стало известно о том, что он пытался использовать служебное положение с целью запугать подчиненных и скрыть сексуальную связь с коллегой.
Бентли долго отрицал обвинения в свой адрес и уверял, что не нарушал законы. Однако его рейтинг стал стремительно падать и в итоге привел к отставке.
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