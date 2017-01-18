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Секс-скандал Дональда Трампа получил продолжение

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Kevin Dietsch
Очередной секс-скандал разразился вокруг избранного президента США Дональда Трампа. Бывшая участница реалити-шоу "Кандидат", которое вел миллиардер, подала против него иск, обвинив в домогательствах.
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Как утверждает Саммер Зервос, Дональд Трамп трогал ее и пытался поцеловать в гостиничном номере в Беверли-Хиллз. Подобные заявления девушка уже делала в октябре 2016 года, но в суд подала только сейчас, сообщает USA Today.

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Дональд Джон Трамп Избранный президент США, медиамагнат

По словам адвоката Глории Оллред, они ждали от республиканца публичных признаний, но "время вышло". На вопрос журналистов, почему иск был подан за несколько дней до инаугурации, она ответила: "А почему бы не сейчас? Требуется много мужества, чтобы подать в суд на самого могущественного человека на планете".  

Юрист подчеркнула, что процесс будет прекращен, если Трамп открыто признается в сексуальных домогательствах по отношению к Зервос. По словам Оллред, судить политика нужно по общим стандартам, и если вина будет доказана, он вполне может повторить судьбу Билла Клинтона.

Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь избранного президента США. "Нет никакой правды в этой абсурдной истории", – заявила Хоуп Хикс. 

Напомним, что в октябре 2016 года несколько женщин обвинили Трампа в сексуальных домогательствах. Среди якобы пострадавших от его любвеобильности оказалась и голливудская актриса Сальма Хайек. Республиканец назвал эти обвинения на 100% сфабрикованной выдумкой. 

Недавно американские СМИ сообщили о том, что Трамп пользовался услугами проституток во время визита в Москву в 2012 году. Однако позже человек, распространивший подобную информацию под видом секретного доклада, заявил, что это была шутка. 

Автор: Светлана Сидорчук18 января 2017, 08:38
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