Нашедшего золото в советском танке британца подняли на смех

Коллекционер из Великобритании Ник Мид нашел в советском танке пять золотых слитков общей стоимостью в 2,5 миллиона долларов. Новость вызвала недоумение у российских пользователей соцсетей.

Британский коллекционер приобрел советский танк Т-54 на интернет-аукционе eBay за 37 тысяч долларов, передает Lenta.ru. Ценную находку Мид обнаружил в топливном баке в тот момент, когда изучал покупку вместе с механиком Тоддом Чемберленом.

Мужчина был настолько шокирован, что вызвал полицию, которая и изъяла у него слитки. "Пусть я не получу золото назад, зато у меня останется мой прекрасный танк", – гордо заявил 55-летний коллекционер. По мнению Мида, иракские военные спрятали в отсек для топлива золото из хранилищ Кувейта.

Поступок британца рассмешил российских пользователей соцсетей. Многих из них позабавило, что мужчина простодушно отдал золотые слитки полиции, вместо того чтобы оставить себе.

Британец нашёл в советском танке Т-54 золотые слитки стоимостью €2,3 млн: https://t.co/GKLvOsvESH pic.twitter.com/gGFzF1DCN9 — Life | Новости (@lifenews_ru) 9 апреля 2017 г.

Коллекционер нашёл в советском танке золотые слитки стоимостью около $2,5 млн https://t.co/eSItQa9Dae pic.twitter.com/UPfNxFnpwf — RT на русском (@RT_russian) 9 апреля 2017 г.

Другие заметили, что если танк был сделан в СССР, то и найденные в нем сокровища также принадлежат России. Некоторые пользователи иронично заявили, что теперь многие люди отправятся обыскивать советские танки в надежде найти что-то подобное.

1. танк советский - золото наше)))

2. теперь все танки перепилят )) https://t.co/OFQo2Q9URa с помощью @gazetaru — Сергей (@Cepera66) 10 апреля 2017 г.

Отметим, что купленный британцем Т-54 принадлежал ВС Ирака. Машина участвовал в войне в Персидском заливе в 1990-1991 годах. В то время танк был захвачен войсками международной коалиции и доставлен в Соединенное Королевство.