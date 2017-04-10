Нашедшего золото в советском танке британца подняли на смех
Британский коллекционер приобрел советский танк Т-54 на интернет-аукционе eBay за 37 тысяч долларов, передает Lenta.ru. Ценную находку Мид обнаружил в топливном баке в тот момент, когда изучал покупку вместе с механиком Тоддом Чемберленом.
Мужчина был настолько шокирован, что вызвал полицию, которая и изъяла у него слитки. "Пусть я не получу золото назад, зато у меня останется мой прекрасный танк", – гордо заявил 55-летний коллекционер. По мнению Мида, иракские военные спрятали в отсек для топлива золото из хранилищ Кувейта.
Поступок британца рассмешил российских пользователей соцсетей. Многих из них позабавило, что мужчина простодушно отдал золотые слитки полиции, вместо того чтобы оставить себе.
СМИ: Коллекционер нашел в советском танке золотые слитки https://t.co/Dz8xMbZzpf pic.twitter.com/Z0DuSMK3E6— РИА Новости (@rianru) 9 апреля 2017 г.
Британец нашёл в советском танке Т-54 золотые слитки стоимостью €2,3 млн: https://t.co/GKLvOsvESH pic.twitter.com/gGFzF1DCN9— Life | Новости (@lifenews_ru) 9 апреля 2017 г.
Коллекционер нашёл в советском танке золотые слитки стоимостью около $2,5 млн https://t.co/eSItQa9Dae pic.twitter.com/UPfNxFnpwf— RT на русском (@RT_russian) 9 апреля 2017 г.
Другие заметили, что если танк был сделан в СССР, то и найденные в нем сокровища также принадлежат России. Некоторые пользователи иронично заявили, что теперь многие люди отправятся обыскивать советские танки в надежде найти что-то подобное.
1. танк советский - золото наше)))— Сергей (@Cepera66) 10 апреля 2017 г.
2. теперь все танки перепилят )) https://t.co/OFQo2Q9URa с помощью @gazetaru
Отметим, что купленный британцем Т-54 принадлежал ВС Ирака. Машина участвовал в войне в Персидском заливе в 1990-1991 годах. В то время танк был захвачен войсками международной коалиции и доставлен в Соединенное Королевство.
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