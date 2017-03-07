Алентову наградили "За безупречную службу Москве"

Актрису Веру Алентову накануне Международного женского дня наградили знаком отличия "За безупречную службу Москве". Торжественная церемония прошла в Белом зале московской мэрии, передает агентство "Москва".

"Символом таких женщин, которые в своей жизни всего добиваются своим трудом, талантом, стала большая актриса, которая сыграла роль в 1970-х годах в фильме "Москва слезам не верит", Вера Валентиновна Алентова. И это был действительно символ такой москвички, великой женщины", – сказал во время награждения мэр Сергей Собянин.