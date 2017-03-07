Назарбаев дал совет по соблазнению женщин

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о том, как понравиться женщине. По его словам, представительницам слабого пола нужно просто говорить правильные комплименты.

Своими методами соблазнения женщин президент Казахстана поделился во время встречи с известными спортсменками и общественными деятелями. "Как понравиться женщине? Если она красивая, говори, что умная", – приводит слова главы республики издание Tengrinews.

Впрочем, если внешним видом женщина не блистает, то у президента Казахстана есть фразы и на этот случай. "Если она не очень выглядит, говори, что красивая", – сказал он. В случае же, если представительница слабой половины человечества не отличается ни умом, ни красотой, то можно сказать ей о том, как она похудела и какая у нее замечательная фигура. "Вот я их все время учу, не умеют обращаться", – посетовал глава республики, обращаясь к присутствовавшим на встрече мужчинам.

Кроме того, глава Казахстана рассказал о своем видении такой проблемы, как возникающие в процессе супружеской жизни ссоры. "Супруги поссорились, говорят: зачем ссориться, давай помиримся. Мы, говорит, виноваты оба, но ты виноват больше", – сказал Нурсултан Назарбаев.

При этом руководитель республики, говоря об отношениях между мужчиной и женщиной, привел слова Фаины Раневской. Известная советская актриса говорила, что женщины умнее мужчин, потому как никогда не выбирают себе спутника, глядя только лишь на его ноги.

