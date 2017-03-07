К ремонту кораблей Северного флота "привлекали" бомжей

К девяти годам колонии общего режима и штрафу в 900 тысяч рублей был приговорен бывший генеральный директор ЗАО "Специальная производственно-техническая база "Звездочка". Он был признан виновным по делу о хищении в особо крупном размере. На счета фиктивных фирм было выведено свыше 50 миллионов рублей. Причем для реализации мошеннических схем договоры на оказание ремонтных услуг заключались с лицами, ведущими асоциальный образ жизни, – алкоголиками и бездомными, передает Flashnord.