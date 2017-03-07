"Шарики-ледышки" сковали Москву
"Ситуация касается большого числа регионов, особенно Ивановской, Ярославской и Владимирской областей. И в Москве ужасно скользко, необходима предельная бдительность. Очень опасная ситуация, об этом обязательно нужно говорить", – заявил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, невообразимый гололед стал результатом выпадения так называемых шариков-ледышек – "переохлажденного дождя", передает "Интерфакс". В ночь на 7 марта начался снегопад, однако на высоте 1,5 километра температура воздуха была плюсовая, а у земли – минусовая.
Падая с высоты четырех километров, снег попадает в теплые слои атмосферы и тает, а внизу застывает и создает на дорогах ледяной панцирь. Ситуацию усугубляет ветер 5-10 метров в секунду, при котором гололедица образуется еще быстрее, добавил синоптик.
Вильфанд отметил, что это явление опасно не только для автомобилистов и пешеходов, но и для энергетической инфраструктуры, поскольку льдом покрываются провода. Специалисты объявили в Москве и области желтый уровень угрозы, передает сетевое издание m24.ru.
Оперативные группы МЧС взяли под контроль опасные участки дорог, аэропорты и железнодорожную инфраструктуру. Столичные авиаузлы работают в штатном режиме, задержанных и отмененных по погодным условиям рейсов нет.
Ожидается усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду. К счастью, днем картина изменится. По прогнозам метеорологов, воздух прогреется до +2...+4, а лед растает.
Напомним, что Москва оказалась во власти непогоды 6 марта. Из-за ледяного дождя ситуация на городских дорогах к утру приобрела катастрофические масштабы.
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