"Шарики-ледышки" сковали Москву

Обрушившийся на Москву ледяной дождь привел к тому, что утром 7 марта все дороги и тротуары стали похожи на каток. По словам метеорологов, в городе сложилась крайне опасная ситуация.

"Ситуация касается большого числа регионов, особенно Ивановской, Ярославской и Владимирской областей. И в Москве ужасно скользко, необходима предельная бдительность. Очень опасная ситуация, об этом обязательно нужно говорить", – заявил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Когда окно как бы и открывается..но не совсем������❄️�� #воттебеивесна #машинавпанцире #ледянойдождь Публикация от Tati Konkova (@tatimiay) Мар 6 2017 в 10:36 PST

По его словам, невообразимый гололед стал результатом выпадения так называемых шариков-ледышек – "переохлажденного дождя", передает "Интерфакс". В ночь на 7 марта начался снегопад, однако на высоте 1,5 километра температура воздуха была плюсовая, а у земли – минусовая.

Дорога не на работу, а в травмпункт! Будьте осторожны!!! #гололед #ваомосква Публикация от Светлана Шведова (@zapevalka) Мар 6 2017 в 7:57 PST

Падая с высоты четырех километров, снег попадает в теплые слои атмосферы и тает, а внизу застывает и создает на дорогах ледяной панцирь. Ситуацию усугубляет ветер 5-10 метров в секунду, при котором гололедица образуется еще быстрее, добавил синоптик.

#обледенение #ледянойдождь #7марта2017 Публикация от Olga (@olgamakadi) Мар 6 2017 в 10:04 PST

Вильфанд отметил, что это явление опасно не только для автомобилистов и пешеходов, но и для энергетической инфраструктуры, поскольку льдом покрываются провода. Специалисты объявили в Москве и области желтый уровень угрозы, передает сетевое издание m24.ru.

Оперативные группы МЧС взяли под контроль опасные участки дорог, аэропорты и железнодорожную инфраструктуру. Столичные авиаузлы работают в штатном режиме, задержанных и отмененных по погодным условиям рейсов нет.



Ожидается усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду. К счастью, днем картина изменится. По прогнозам метеорологов, воздух прогреется до +2...+4, а лед растает.

Квест "донести еду до мастерской в гололед" начался�� П.С.: ем первый раз со вчерашнего обеда �� #хочешьпохудетьспросименякак #ледянойдождь #флористмосква Публикация от DARIA ZHURAVLEVA (@_paper_crane) Мар 6 2017 в 9:49 PST

Напомним, что Москва оказалась во власти непогоды 6 марта. Из-за ледяного дождя ситуация на городских дорогах к утру приобрела катастрофические масштабы.