"Королева пышной груди" покорила соцсети

Украинский маркетолог Ирина Иванова по праву присвоила себе титул "королевы пышной груди". На своей странице в социальной сети Instagram она публикует интимные снимки в укороченном топе.

Украинка Ирина Иванова окончила на родине 8 классов в музыкальной школе по классу фортепиано, сообщает Maxim. В возрасте 15 лет девушка переселилась в Соединенные Штаты, где получила степень магистра в области маркетинга.

Публикация от Iryna (@playmateiryna) Фев 21 2017 в 2:49 PST

Помимо перечисленного, девушка обладает и другими полезными прикладными навыками. Ирина Иванова – лицензированный специалист по переводу с русского языка на английский и наоборот.

Публикация от Iryna (@playmateiryna) Авг 7 2016 в 8:25 PDT

Однако главным своим достоинством украинка считает пышную грудь. Девушка не стесняется открыто говорить об этом – в своем аккаунте в социальной сети Instagram она систематически радует своих подписчиков новыми откровенными фотографиями.

Публикация от Iryna (@playmateiryna) Июл 27 2016 в 6:53 PDT

Примечательно, что на многих снимках Ирина Иванова одета в короткий топ, лишь немного прикрывающий ее грудь. Тем не менее, фотографии в платье, – впрочем, как и фотографии топлесс, – выглядят не менее привлекательно.



Публикация от Iryna (@playmateiryna) Фев 22 2017 в 3:15 PST

"Демонстрирую Соединенные Штаты через эту иммигрантскую попу", – подписала она одну из своих фотографий в лифчике с изображением американского флага. "СССР развалился, но грудь осталась до сих пор", – прокомментировала Иванова видеозапись, в которой ее топ стилизован под форму советских военных.

Публикация от Iryna (@playmateiryna) Мар 8 2017 в 2:06 PST

Маркетолог рассказала журналистам, что она сама также любит просматривать интимные фотографии в Instagram. "Я люблю "горячих" девушек. Их слишком много, чтобы перечислить", – сказала Ирина Иванова.

Публикация от Iryna (@playmateiryna) Янв 6 2017 в 8:35 PST

На данный момент на страницу переводчицы подписано уже более двух миллионов человек. Девушка рассказала, что с ней ежедневно выходят на связь многие спортсмены, музыканты и актеры, "которых мы знаем, но о которых она никогда не расскажет".